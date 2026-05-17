Трамп замина, во вторник Путин ќе оди во Кина

Рускиот претседател Владимир Путин ќе го посети својот кинески колега Ши Џинпинг во официјална посета на Пекинг на 19 и 20 мај, потврди Кремљ во саботата.

Посетата ќе се случи само неколку дена откако американскиот претседател Доналд Трамп беше во Кина на дводневен самит на 14 и 15 мај, што го означи првото американско претседателско патување во Кина по речиси една деценија.

Посетата на Путин ќе се совпадне со 25-годишнината од Договорот за добрососедство и пријателска соработка меѓу Русија и Кина, кој служи како основа за односите меѓу двете земји.

Путин и Ши „ќе разговараат за актуелни билатерални прашања, начини за понатамошно зајакнување на сеопфатното партнерство и стратешката соработка меѓу Руската Федерација и Народна Република Кина и ќе разменат мислења за клучни меѓународни и регионални прашања“, според соопштението на Кремљ.

Рускиот лидер последен пат ја посети Кина во 2025 година, кога потпиша неколку договори со Ши што ги зајакнаа економските врски во области како што се енергетиката и технологијата. Кина е најголемиот трговски партнер на Русија, бидејќи Москва го префрли својот економски фокус кон Азија по западните санкции поради целосната инвазија на Путин врз Украина.

За време на посетата од вторник до среда, Путин ќе разговара и за економската и трговската соработка со кинескиот премиер Ли Чијанг.

Трамп, во меѓувреме, не откри многу за економските придобивки остварени за време на неговата посета на Пекинг, по она што беше тешка година за трговските врски меѓу САД и Кина поради заканите со царини. „Мислам дека од тоа произлегоа многу добри работи“, рече Трамп. „Склучивме неколку фантастични трговски договори, навистина за двете земји“.