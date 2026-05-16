Тешко е да се опише колку е корумпиран Трамп. Најголемата истрага досега објавена

Американскиот новинар Исак Саул, основач на почитуваниот независен политички билтен „Tangle“, ја објави најголемата медиумска истрага за корупцијата на Доналд Трамп досега, во која детално опишува како американскиот претседател и неговото семејство отворено тргуваат со влијание и услуги во американската администрација.

Собрале до пет милијарди долари само во неговиот втор мандат

Во својата анализа, Исак проценува дека семејството Трамп заработило до пет милијарди долари од коруптивни активности од почетокот на неговиот втор мандат.

За инвестирање во бизнисите, средствата и кампањите на семејството Трамп, се добиваат бенефиции, концесии, профитабилни договори, политички услуги, па дури и помилувања. Самиот Трамп призна дека ова се случува. Тој рече дека „никому не му било гајле“ кога се обидел да го одвои семејниот бизнис од неговата администрација за време на неговиот прв мандат, а сега дури и не се обидува да го прави тоа повеќе.

Собрал милијарди во криптовалути

Можеби најголемиот инструмент за себични услуги на Трамп бил неговиот влез во криптовалути. Семејството Трамп ја лансираше крипто компанијата, World Liberty Financial, во 2024 година, која имаше проценети приходи од 1 милијарда долари до декември 2025 година, повеќе од портфолиото на недвижности на семејството. Додека го промовираше крипто бизнисот на семејството, Трамп ја ублажуваше регулацијата за криптовалутите.

World Liberty Financial минатото лето купи јавно тргувана компанија и собра 750 милиони долари од инвеститорите за да купи сопствена криптовалута (WLFI). Wall Street Journal претпазливо го опиша договорот како „невообичаена трансакција во која купувачот и продавачот се иста страна“ и би можела да му донесе на семејството Трамп дополнителни 500 милиони долари.

Само неколку дена пред неговата втора инаугурација, Трамп ја лансираше и својата лична „мемекоин“, $TRUMP. Мемекоините се криптовалути кои се создадени околу онлајн шеги, поп-култура или вирусни трендови. Тие немаат суштинска вредност или технолошка намена, но нивната цена зависи целосно од социјалната „возбуда“.

Трамп создаде возбуда околу својата мемекоин со тоа што ја лансираше само три дена пред неговата инаугурација. Тој го промовираше $TRUMP на социјалните медиуми, а како претседател, дури и организираше вечера за 220 од најголемите купувачи на мемекоини во еден од неговите голф-центри во Вирџинија.

Мемкоинот му донесе 350 милиони долари

Цената на $TRUMP се зголеми за 300 проценти преку ноќ, достигнувајќи рекордно високо ниво од 74,27 долари на 19 јануари. Во меѓувреме, $TRUMP изгуби 97 проценти од својата вредност. Трамп, се разбира, профитираше. „Фајненшл тајмс“ процени дека шемата лично нему му донесе околу 350 милиони долари.

Првата дама Меланија Трамп ја лансираше својата мемекоин, чија вредност исто така скокна нагло пред масовната распродажба од која таа профитираше, колоквијално позната како „влечење на тепих“. Повеќето луѓе кои купуваа и држеа мемекоин врз основа на возбудата што ја создадоа Трампови, на крајот изгубија поголем дел од своите пари, но креаторите на мемекоинот заработија богатство.

Криптовалутите исто така беа средство за договори за quid pro quo. Можеби најочигледниот случај беше поврзан со Џастин Сан, крипто милијардер кој беше под истрага на Комисијата за хартии од вредност (SEC) за измама. Сан купи 75 милиони долари во WLFI во средината на истрагата. Кратко по инвестирањето, SEC ја прекина истрагата и се спогоди со него за казна од 10 милиони долари, значително помалку од очекуваното.

Криптовалутите како мито

Чангпенг Жао беше помилуван од Трамп кратко откако помогна во зголемувањето на угледот на WLFI дозволувајќи тргување со валутата на неговата крипто берза, Binance. По помилувањето, Жао стана еден од деловните партнери на Трампови, а истовремено избегна сериозни обвинувања дека го олеснил протокот на пари до терористите на неговата платформа.

Доказите дека крипто инвестициите функционираат како де факто мито не запираат тука. Компанија поврзана со шеикот Тахнун бин Зајед Ал Нахјан, брат на претседателот на Обединетите Арапски Емирати и еден од најмоќните политичари на Блискиот Исток, тајно потпиша договор за 49 проценти од акциите во WLFI, во вредност од 500 милиони долари. Кратко откако Трамп ја презеде функцијата, администрацијата го укина безбедносното замрзнување што ќе ги спречише ОАЕ да добијат до 500.000 напредни чипови за вештачка интелигенција на Nvidia.

Кушнер, Саудиска Арабија и конфликтот на интереси

Приказната оди подалеку од криптовалутите. Џаред Кушнер, зет на претседателот, ги претставува Соединетите Држави во преговорите за завршување на војната со Иран, иако Конгресот не му доделил никаква официјална титула, а истовремено ја води и Affinity Partners, фирма која доби 2 милијарди долари од саудискиот суверен фонд за богатство во 2022 година.

Човек би очекувал дека војната во Иран, за која Кушнер се обидува да преговара за крај и во која Саудиска Арабија има директен интерес, може да го одвлече вниманието од овие деловни интереси. Наместо тоа, се чини дека му отвори нови можности. Во последните недели, тој разговараше со потенцијални инвеститори за собирање уште 5 милијарди долари за Affinity Partners.

Овој конфликт на интереси би предизвикал голем скандал во која било друга администрација. Со Трамп, тоа е само врвот на ледениот брег. Саудиска Арабија го одржува својот меѓународен голф турнир на имотот на Трамп, бидејќи претседателот одобрува договор за оружје вреден речиси 142 милијарди долари, игнорирајќи ги загриженостите на Пентагон за продажбата на борбени авиони Ф-35.

Потоа е тука Катар, кој му понуди на Трамп луксузен авион од 400 милиони долари за да го користи како Air Force One, а воедно инвестираше и во неговите криптовалути, што кулминираше со профитабилен договор за продажба на американско оружје во вредност од 1,96 милијарди долари во март 2026 година. Трамп ја прифати понудата.

Осум странски влади беа домаќини или спонзори на настани на имотот на Трамп во првата година од неговиот втор мандат.

Инсајдерско тргување

Постојат голем број други проблеми. На пример, некои трговци правеа скапи и навидум ирационални облози дека Трамп ќе го промени курсот во врска со големите политички одлуки само неколку минути пред тие промени да бидат јавно објавени. Овие луѓе тргуваат со информации за тарифи или прекин на огнот во Иран, со временско ограничување што само луѓето во администрацијата можеа да го предвидат.

Понатаму, Организацијата Трамп го лансираше Трамп Мобиле, брендиран телефон кој чини 499 долари и дополнителни 47,45 долари месечно за тарифата. Организацијата Трамп не произведува телефон ниту обезбедува мобилни услуги. Самиот телефон сè уште не е пуштен во продажба, а мрежата ќе биде управувана од Liberty Mobile Wireless. Трамп го промовира тој бизнис користејќи го претседателството.

Трамп и потпретседателот Џ.Д. Венс лобираа кај Конгресот да биде ослободен од забраната за тргување со акции. Трамп доби 50 милиони долари во фондот за неговата инаугурација од организации кои беа предмет на федерални тужби, вклучувајќи ги Bank of America, Capital One, JPMorgan и Toyota.

Секоја од овие компании се соочи со истраги кои беа паузирани или замрзнати по донациите. Apple донираше 1 милион долари во фондот, а потоа Трамп ги ослободи производите на Apple произведени во Кина од царини, одлука што веројатно ѝ заштеди на компанијата милијарди долари.

Џеф Безос, сопственик на The Washington Post и основач на Amazon, се согласи да финансира промотивен филм за животот на Меланија Трамп, кој ѝ заработи 28 милиони долари. Тоа, заедно со поконзервативниот правец на The Post, се чини дека се исплати. Трамп сега размислува за рестартирање на The Apprentice на Amazon, со Доналд Трамп помладиот како ѕвезда.

Не станува збор само за финансиски зделки. Помилувањата на Трамп се насочени конкретно кон републиканските членови на Конгресот кои се осудени за сериозни кривични дела. Најеклатантниот пример е веројатно Тревор Милтон, кој донираше 1,8 милиони долари за кампањата за реизбор на Трамп во 2024 година.

Помилувања за донатори на партијата

Милтон беше прогласен за виновен за измама со хартии од вредност и измама со електронски жици затоа што ги лажеше инвеститорите за речиси секој аспект од технологијата на неговата компанија. Милтон им покажа на инвеститорите видео од наводно функционален електричен камион на неговата компанија, кој всушност само се движеше надолу по рид. По неговата пресуда, тој должеше 676 милиони долари отштета. Помилувањето на Трамп ја избриша таа отштета.

Збирно, оваа приказна прикажува слика за Трамп како се препушта на самодоверба, корупција и договори за услуга за услуга. Други претседатели пред него, исто така, профитирале од функцијата. Сепак, таков обем, дрскост и количина на лично збогатување и кршење на етиката никогаш не се видени. Сè укажува на тоа дека Трамп ја води најкорумпираната администрација во американската историја. (Индекс.хр)