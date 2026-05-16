Директорот на американската разузнавачка агенција, Џон Ратклиф, пренесе порака од Доналд Трамп до раководството на Куба, во која се наведува дека моќниот северен сосед е подготвен да се вклучи во решавањето на економските и безбедносните прашања во оваа карипска земја. Секако, постои и услов, а тоа е фундаментална промена во внатрешната политика, но и промена во надворешните приоритети, особено кога станува збор за Кина и Русија.

Релативно опуштената состојба следеше по соопштението на Министерството за правда на САД во четврток, во кое има експресно барање за предавање на Раул Кастро, поранешен кубански претседател и брат на поранешниот револуционерен лидер Фидел Кастро, до американските власти. Имено, во Вашингтон планираат да поднесат обвинение против него, изјави функционер на ова министерство.

Се очекува дека потенцијалното обвинение против 94-годишниот поранешен претседател на Куба и брат на револуционерот Фидел Кастро ќе се фокусира на соборувањето на два цивилни авиони на организацијата „Браќа за спасување“ во 1996 година, изјави функционерот. Времето на потенцијалното обвинение, кое сè уште чека потврда од Високиот суд, не е прецизно прецизирано, но според упатените, сè е веќе подготвено.

Несомнено е дека целиот споменат случај е уште еден во низата американски обиди да ги сведат проблемите со надворешната политика на ниво на домашно, локално право, за сè да може да го решат локалните судски власти. Патем, предметниот случај ја следи политиката на Вашингтон за отстранување на истакнати личности во земјите кои не ја следат политиката на Белата куќа. Неодамнешното киднапирање на венецуелскиот претседател Николас Мадуро, ликвидацијата на целото иранско раководство и слични случаи јасно укажуваат дека западната сила повеќе не е во можност политички да ги реши сите меѓународни проблеми, особено оние стратешки поврзани со сè позабрзаните глобални промени.

Да потсетиме дека администрацијата на Трамп ја нарече сегашната кубанска комунистичка влада „корумпирана и некомпетентна“ и се обидува да ја замени. Најновиот потег доаѓа во време кога Трамп го зголеми притисокот врз Куба, ефикасно воведувајќи блокада на островот и заканувајќи се со санкции против земјите што го снабдуваат со гориво и други резерви.

Секако треба да се има предвид дека барањето за екстрадиција на Раул Кастро се совпаѓа со посетата на американскиот претседател на Кина, земја која е докажан пријател на Куба и која сигурно не сака да го предаде својот сојузник на американското судство, кое очигледно веќе донело одлука.

Ситуацијата во Куба е многу напната. Долгите прекини на електричната енергија го попречуваат нормалното производство, храната во замрзнувачите се влошува, а животот во голема мера се одвива во темнина. Сето ова придонесе за збунетост кај локалното население, кое долго време е подложено на индоктринација од својот голем северен сосед. Започнаа немири, луѓето бараат од државата да ги реши социјалните проблеми, а Куба е сигурно една од најсиромашните земји во овој дел од светот.

Треба да се нагласи дека американската блокада на островот, која трае со децении, неодамна е засилена и вклучува закани кон земјите кои снабдуваат неопходни производи на оваа земја или тргуваат со неа. Кубанскиот министер за енергетика и рударство во среда изјави дека островот целосно останал без нафта за греење и дизел, кои се клучни за напојување на електричната мрежа. Тој отворено ја обвини американската блокада за честите прекини на електричната енергија, кои честопати траат подолго од 24 часа.

Куба е трн во окото на Соединетите Американски Држави уште од Студената војна. Нејзината одлука да го следи примерот на тогашниот Советски Сојуз, Кина, па дури и Југославија, да се сврти кон социјализмот за Американците, кои се сметаат себеси за неоспорен владетел на светот, отсекогаш била трн во окото.

Да се ​​потсетиме само на кризата од 1962 година, која го доведе светот на самиот раб на нуклеарна војна. Во тоа време, советските ракетни единици, опремени со нуклеарни боеви глави, беа оковани околу островот, што предизвика голема нервоза и страв во Америка. Само преку договор меѓу тогашните лидери на СССР (Никита Хрушчов), од една страна, и САД (Џон Кенеди) од друга страна, тоа доведе до повлекување, и од водите на Куба, и од Турција, каде што САД исто така распоредија свое нуклеарно оружје.

Нема сомнение дека одлуката на сегашниот американски претседател Доналд Трамп да разговара со лидерите на Кина и Русија во краток временски период имаше мал ефект врз одложувањето на судбината на Раул Кастро. Тоа сигурно не значи дека Американците се откажале од неговото апсење, но свесни за можноста да предизвикаат посериозни проблеми, решиле да ја одложат целата приказна за некое време.