(Видео) Трамп нападна новинар на „Њујорк тајмс“ и го обвини за предавство

Американскиот претседател Доналд Трамп се судри со новинар на „Њујорк тајмс“ откако новинарот го праша за исходот од американската воена кампања во Иран. Инцидентот се случи за време на неформален разговор со новинарите во „Ер форс уан“.

Жешката размена се случи во петокот, кога Дејвид Сангер од „Њујорк тајмс“ изјави дека 38-дневните бомбардирања на Иран од страна на САД и Израел не довеле до промена на режимот во таа земја. Трамп веднаш го прекина и започна лични напади врз новинарот и неговиот весник.

„Остварив целосна воена победа. Но, лажните вести, луѓе како вас, не пишуваат точно. Вие сте лажен човек. Имавме целосна воена победа“, му рече Трамп на Сангер.

Потоа Трамп го критикуваше известувањето на „Њујорк тајмс“ и Си-Ен-Ен, кое го смета за „најлошо“, по што повторно го нападна Сангер, обвинувајќи го за предавство. Тоа е сериозно обвинение, бидејќи предавството се дефинира како напад врз сопствената земја со намера да се собори владата, да се води војна против неа или да се обезбеди материјална помош на нејзините непријатели.

Додека друг новинар се обидуваше да постави прашање, Трамп го прекина и се сврте кон Сангер. „Треба да знаеш подобро, Дејвид. Ти си професионалец. Ти знаеш подобро. Уредниците ти кажуваат што да напишеш, а ти го пишуваш. Треба да се срамиш од себе. Всушност, мислам дека тоа е предавство“, му рече тој.

Trump to NYT's David Sanger: "I had a total military victory. But the fake news, guys like you, write incorrectly. You're a fake guy. We had a total military victory. I actually think it's sort of treasonous what you write. You should be ashamed of yourself. I actually think it's… pic.twitter.com/QK421YHKtq — Aaron Rupar (@atrupar) May 15, 2026

Потоа претседателот ги повтори тврдењата на своите функционери дека САД „воено“ го поразиле Иран, уништувајќи ја неговата морнарица, воздухопловни сили, воздушна одбрана, радари и раководство.

„Уништивме сè“, рече Трамп. „Тие се во целосен хаос, а ние имавме целосна победа. Но, луѓе како тебе не ја пишуваат вистината. Всушност, мислам дека она што го пишуваш е предавство“.

Трамп призна дека американските сили не уништиле цивилна инфраструктура. „Не уништивме никакви мостови. Можевме да ги уништиме нивните мостови и електрани во рок од два дена, можевме да уништиме сè“.

На крајот ги повтори своите обвинувања за лажни вести. „Потоа го читам ‘Њујорк тајмс’ и тие се преправаат дека Иран добро се справува. Сите го знаат тоа и затоа вашите претплатници драматично се намалија. Знаете, бројот на претплатници на ‘Тајмс’ драстично се намали затоа што тоа се лажни вести. Драстично, драстично се намали“, заклучи Трамп.