Канцеларот Мерц не би им препорачал на своите деца да студираат во САД

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денеска ги повика младите луѓе внимателно да размислат пред да одлучат да студираат или работат во Соединетите Американски Држави, тврдејќи дека Германија нуди подобри долгорочни можности, објави Анадолија.

„Денес не би им препорачал на моите деца да одат во Соединетите Американски Држави за да студираат и работат таму“, изјави Мерц на собирот на германски католици во Вирцбург.

„Таму се разви различна социјална клима. А денес, дури и најдобро образованите луѓе во Соединетите Американски Држави имаат големи тешкотии да најдат работа“, додаде тој.

Конзервативниот лидер им рече на младите учесници дека социјалната пазарна економија на Германија, и покрај економските последици од меѓународните конфликти и војни, сè уште нуди силни перспективи, вклучувајќи ги и правата на работниците да учествуваат и да донесуваат одлуки на сите нивоа.

„Сакам да нè охрабрам сите нас да останеме оптимисти и да веруваме дека можеме да го постигнеме ова и покрај многуте предизвици. Постојано се обидувам да го направам ова, вклучително и со објаснување на работите“, рече Мерц.

„Цврсто верувам дека има малку земји во светот што нудат толку одлични можности, особено за младите луѓе, како што нуди Германија“, додаде тој.