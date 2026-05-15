Голем одмазднички напад на Украина по масакрот во Киев

Украинската војска изврши голем напад со беспилотни летала во текот на ноќта на 15 мај, погодувајќи ја руската воена и енергетска инфраструктура во неколку региони, објавија руските канали на Телеграм.

Фотографиите и видеата објавени на социјалните мрежи покажаа огромен пожар во рафинеријата за нафта во Рјазан за време на украинскиот напад со дрнови. Големи облаци чад беа видени над градот во утринските часови по нападот. Жителите на градот Рјазан објавија дека виделе неколку дронови како летаат над градот пред да слушнат повеќе гласни експлозии во областа на рафинеријата.

Рафинеријата за нафта во Рјазан, која се смета за една од најголемите рафинерии за нафта во Русија, произведува повеќе од 17,1 милиони тони нафта годишно и е редовна цел на напади со оглед на нејзината улога во снабдувањето на руската воена машинерија.

Гувернерот на Рјазанската област, Павел Малков, изјави дека за време на нападот, остатоците од соборените дронови паднале врз две повеќекатни станбени згради. „Три лица загинаа, а дванаесет беа повредени, вклучувајќи и деца. Жителите се евакуирани“, напиша Малков на Телеграм.

Според украинскиот канал за следење „Ексиленова+“, целта на беспилотните летала била Рафинеријата за нафта Рјазан, во сопственост на „Роснефт“. Рафинеријата ги произведува сите видови моторен бензин, дизел гориво, авијациски керозин, мазут, течни гасови, битумен и петрохемиски суровини. Рафинеријата претходно беше подложена на повеќекратни украински напади. Во ноември 2025 година, таа се исклучи по пожар.

Градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, објави дека пет украински дронови биле соборени додека се приближувале кон руската престолнина кратко пред полноќ на 14 мај. Московските аеродроми Домодедово и Шереметјево беа привремено затворени поради нападите.

Експлозии се слушнале и во Евпаторија и Саки во окупираниот Крим за време на нападите со дронови во регионот. Руското Министерство за одбрана објави дека вкупно 355 украински дронови биле соборени над Русија преку ноќ.

Бројот на жртви се зголемува во Киев

Нападите се случија еден ден по смртоносниот руски напад со ракети и дронови врз Киев, во кој загинаа најмалку 24 лица, вклучувајќи три деца, а најмалку 47 беа повредени. „Спасувачите продолжуваат деноноќно да бараат луѓе во урната зграда во областа Дарницки“, соопштија украинските власти.

Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, го прогласи 15 мај за национален ден на жалост во спомен на жртвите од големиот руски напад врз главниот град. Украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека во нападот биле користени 1.567 беспилотни летала и 56 ракети од различни видови. По нападот, тој рече дека ѝ наредил на украинската војска да подготви „можни формати за наш одговор“.

Украинските беспилотни летала во последните недели сè повеќе ја таргетираат руската нафтена и гасна инфраструктура, како дел од пошироката кампања за нарушување на приходите од енергија на Москва, клучен извор на финансирање за воените напори на Кремљ. Според податоците собрани од Блумберг, украинските напади врз руската нафтена инфраструктура достигнаа четиримесечен максимум во април, со најмалку 21 регистриран напад врз рафинерии, цевководи и крајбрежни нафтени ресурси.

Од почетокот на пролетта, седум руски рафинерии го прекинаа рафинирањето на нафта поради напади од украински дронови. Како резултат на тоа, обемот на рафинирање на нафта во руските рафинерии падна на најниско ниво од 2009 година – 4,69 милиони барели дневно. Во споредба со минатата година, искористеноста на рафинериите се намали за 12%, а во споредба со нивоата пред војната во 2021 година, за 18%, или речиси 1 милион барели дневно.