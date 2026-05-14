Без прегратка, античка Грција и КФЦ: Пет точки од раговорите меѓу Ши и Трамп

Кинескиот претседател Ши Џинпинг и неговиот американски колега Доналд Трамп се состанаа во четврток во Пекинг на разговори со висок ризик, разговарајќи за војната во Иран, Украина и економската соработка.

Далеку од долгата листа на сложени теми на агендата, еве уште пет најважни моменти од првиот ден од самитот:

– Еднострано пријателство? –

Трамп го пофали Ши кога започнаа разговорите во пештерната Голема сала на народот, велејќи: „Чест ми е да бидам ваш пријател“.

„Вие и јас се познаваме долго време… Имавме фантастичен однос, се сложувавме кога имаше тешкотии, ги решававме“, му рече Трамп на Ши.

„Јас ќе ти се јавев тебе и ти ќе ми се јавеше мене“.

Ши во минатото делумно го возврати карактеризацијата на Трамп за нивниот однос, осврнувајќи се на „лично пријателство“.

Но, во четврток кинескиот лидер не ја употреби таа етикета, велејќи наместо тоа дека нивните две земји „треба да бидат партнери, а не ривали“.

Ши се самопрогласи за „најдобар пријател“ на меѓународната сцена со рускиот претседател Владимир Путин.

И тој е либерален во употребата на зборот, честопати поздравувајќи ги „пријателствата“ со многу земји, вклучувајќи ги Северна Кореја, Пакистан и Франција.

– Ракување, а не прегратка –

Објавувајќи на социјалните мрежи кон средината на април, Трамп предвиде дека Ши ќе му даде „голема, дебела прегратка“ по неговото пристигнување во Пекинг.

Коментарот беше типичен за често бомбастичното, слободно однесување на Трамп на меѓународната сцена – драматичен контраст на одмереното, тивко ракување на Ши.

Во четвртокот наутро, на Трамп му беше понудено цврсто ракување наместо топлата прегратка на која се надеваше.

Ракувањето траеше повеќе од 10 секунди, при што американскиот лидер го потапка Ши по раката неколку пати.

– Тукидидовата стапица –

Во своите говори и средби со странски лидери, Ши често се повикува на класични максими или песни од древна Кина.

Сепак, во четвртокот, Ши одлучи да ги спореди односите меѓу САД и Кина со „Тукидидовата стапица“, политички термин измислен од американски научник врз основа на описот за Пелопонеската војна од античкиот грчки историчар Тукидид.

Терминот се однесува на тенденција кон војна кога една растечка сила се заканува да ја замени веќе воспоставената моќ.

„Можат ли Кина и Соединетите Американски Држави да ја надминат таканаречената ‘Тукидидова стапица’ и да создадат нова парадигма за односите меѓу големите сили?“, праша Ши.

Одговорот на тоа прашање, додаде Ши, ќе мора да биде „заеднички напишан“ од двајцата лидери.

На средбата со претходникот на Трамп, Џо Бајден, во 2024 година, тој рече дека Тукидидовата стапица „не е историска неизбежност“.

– Незадоволни новинари –

На маргините се зголемија тензиите меѓу американските медиуми кои патуваат и кинескиот безбедносен персонал и службеници.

Репортерите брзаа да снимат во Големата сала додека Трамп и Ши се подготвуваа да седнат, а еден извик исполнет со пцовки беше фатен на снимка.

Во позадина може да се слушне како кинескиот безбедносен персонал им кажува на новинарите да се повлечат.

Подоцна, додека лидерите го посетуваа историскиот Храм на небото, влезот на американскиот печат беше одложен за речиси половина час откако кинеското обезбедување првично одби да му дозволи на агент на Тајната служба да влезе со своето оружје.

Потоа кинеските службеници ги спречија американскиот персонал и новинарите да излезат и да се приклучат на колоната, пред конечно да им биде дозволено да излезат.

На снимката од сцената може да се слушне како еден Американец му вели на кинескиот персонал: „Вие бевте ужасни домаќини“.

– Мноштво мемиња –

Кинеските социјални медиуми еруптираа со хумористични објави што ја одбележаа посетата.

Многумина се шегуваа дека Трамп би можел да ужива во „Лудиот четврток“ – вирална кампања во Кина од страна на синџирот за брза храна КФЦ што вклучува попусти на храна секој четврток – при што некои користат вештачка интелигенција за да генерираат мемиња на кои тој ужива во пржено пилешко.

Хаштаговите поврзани со патувањето беа тренд во текот на целиот ден, а еден поврзан со посетата на Храмот на небото собра повеќе од 98 милиони прегледи на платформата на социјалните медиуми Веибо до четврток попладне.

Некои коментари изразија надеж дека Трамп ќе „се забавува“ за време на неговиот престој во Кина, додека други на шега го обвинија за жешкото време во Пекинг.

Коментаторите беа речиси исто толку возбудени од присуството на извршниот директор на „Нвидиа“, Јенсен Хуанг, и шефот на „Тесла“, Илон Маск, како дел од придружната американска бизнис делегација, а поврзаниот хаштаг на Веибо достигна повеќе од 52 милиони прегледи.

Видеата на Маск како снима видеа на својот телефон додека стои на скалите на Големата народна сала, исто така, привлекоа внимание.

„Овој пејзаж е различен од сè што би виделе во Америка“, рече еден корисник.

„Изгледа како некој што никогаш не го видел светот“, објави друг. (АФП)