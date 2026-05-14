Нетанјаху: „Бев на таен состанок во Емиратите“

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека „тајно ги посетил“ Обединетите Арапски Емирати за време на војната со Иран, но Министерството за надворешни работи на земјата брзо ги негираше неговите тврдења и рече дека обвинувањата за посетата се „целосно неосновани“. Тие исто така нагласија дека односите меѓу двете земји не се засноваат на „неофицијални договори“

Иран погоди неколку цели во Емиратите за време на конфликтот, а Техеран долго време ја критикуваше државата од Персискиот Залив за она што го тврди дека се сè поблиски врски со САД и Израел. Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, рече дека Нетанјаху „јавно открил за што иранските безбедносни служби го предупредиле државното раководство одамна“, објави Би-би-си. Тој додаде дека соработката со Израел е „непростлива“ и дека оние што учествуваат во неа „ќе ги сносат последиците“.

Министерството за надворешни работи на ОАЕ ги негираше извештаите за наводната посета на Нетанјаху, како и за доаѓањето на која било израелска воена делегација во земјата. „ОАЕ потврдува дека нивните односи со Израел се јавни и се одвиваат во рамките на добро познатите и официјално објавени Аврамови договори, а не врз основа на нетранспарентни или неофицијални договори“, соопшти министерството.

Аврамовите договори се збир договори што ги нормализираа односите меѓу Израел и неколку арапски држави за време на првиот мандат на американскиот претседател Доналд Трамп.

Ројтерс: Средбата траеше со часови

Ројтерс објави дека средбата меѓу Нетанјаху и претседателот на ОАЕ се одржала во Ал Аин, град-оаза во близина на границата со Оман, и траела неколку часа.

Амбасадорот на САД во Израел, Мајк Хакаби, исто така, во вторникот изјави дека Израел испратил противракетни системи „Железна купола“ за да им помогне на Емиратите да се одбранат од ирански напади. „Железна купола“ е еден од најнапредните системи за воздушна одбрана на Израел, дизајниран да пресретнува и уништува ракети, ракети и беспилотни летала.

Хакаби тврди дека распоредувањето на системот е резултат на „вонредните односи меѓу ОАЕ и Израел“, изградени врз основа на Аврамовите договори. Војната меѓу Израел и САД против Иран се чини дека дополнително ги продлабочи односите меѓу двете земји, како и воената соработка.

Иран постојано ги напаѓаше Емиратите

За време на војната, Иран започна серија ракетни и беспилотни напади врз ОАЕ. Министерството за одбрана на ОАЕ на 10 мај објави дека нивните системи за воздушна одбрана пресретнале два беспилотни летала лансирани од Иран и дека од почетокот на конфликтот кон крајот на февруари, кога САД и Израел го нападнаа Иран, земјата била цел на вкупно 551 балистички ракети, 29 крстосувачки ракети и 2.265 беспилотни летала.

Волстрит џурнал објави во понеделник дека Емиратите, исто така, извршиле напади врз Иран, што не го признале јавно. Меѓу другото, се споменува нападот врз рафинеријата на иранскиот остров Лаван на почетокот на април.

Советникот на претседателот на ОАЕ, Анвар Гаргаш, претходно во среда изјави дека Емиратите остануваат посветени на дипломатијата, но дека имаат право да се бранат. Во соопштението, тој рече дека ОАЕ не сакаат војна и работат на тоа да ја избегнат, додавајќи дека „арапско-иранските односи во Заливот не можат да се градат врз основа на конфликти и конфронтации“.