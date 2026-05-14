Куба остана без дизел и мазут, ситуацијата во земјата е исклучително напната

Кубанскиот министер за енергетика Висенте де ла О Леви во интервју за државните медиуми изјави дека Куба целосно останала без дизел и мазут.

Сепак, тој уверува дека се достапни огромни количини бензин. Тој потврди дека кубанскиот енергетски систем е во критична состојба, а како причина за тоа ја посочи блокадата на увозот на нафта, предводена од Соединетите Американски Држави.

Вчера во Хавана имаше спорадични протести поради ограничувања во дистрибуцијата на електрична енергија. Порано оваа недела, Америка повторно ѝ понуди на Куба хуманитарна помош во вредност од 100 милиони долари (167 милиони КМ), во замена за значајна реформа на социјалистичкиот систем.

„Кога станува збор за вкупните количини на сите видови нафтени деривати, апсолутно немаме мазут и дизел. Единственото нешто што го имаме е гас од нашите бунари, каде што производството е зголемено“, уверува де ла О Леви.

Тој истакна дека дневните ограничувања во дистрибуцијата на електрична енергија во Хавана траат од 20:00 до 22:00 часот. Тој ја оцени ситуацијата во Куба како исклучително напната.

„Болниците не можат да функционираат нормално додека бевме принудени да ги затвориме училиштата и државните институции. Туризмот, кој е економскиот мотор на Куба, исто така е засегнат“, рече надлежниот министер.

Куба е доминантно зависна од Венецуела и Мексико за снабдување со нафта. Овие две земји речиси целосно го прекинаа извозот на нафта во Куба, откако американскиот претседател Доналд Трамп им се закани на овие земји со тарифи поради извозот на нафта во Куба.

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, минатата недела изјави дека Хавана ја отфрлила понудата на САД за помош во вредност од 100 милиони долари. Од друга страна, Хавана го негира ова тврдење.

Блокадата на Куба од страна на Вашингтон се интензивираше претходно овој месец, таргетирајќи високи кубански функционери со санкции. Тие се обвинети за кршење на човековите права. Кубанскиот министер за надворешни работи Бруно Родригез ги нарече санкциите нелегални и насилни, објави Би-Би-Си.