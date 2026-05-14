Француските обвинители бараат седум години затвор за Никола Саркози

Париз – Француските обвинители денеска побараа седумгодишна затворска казна за поранешниот претседател Никола Саркози, кој поднесе жалба на првостепената пресуда за примање нелегални прилози за претседателската кампања од покојниот либиски диктатор Моамер Гадафи.

Саркози (71) е обвинет дека склучил таен договор со Гадафи пред претседателските избори во 2007 година за либискиот лидер да му помогне во финансирањето на неговата кампања.

За возврат, Саркози требало да му помогне на Гадафи да го обнови својот меѓународен имиџ откако Триполи беше обвинет за бомбардирање на авиони над Локерби, Шкотска, во 1988 година и над Нигер во 1989 година, во кои загинаа стотици патници.

Саркози, кој беше претседател на Франција од 2007 до 2012 година, постојано ја негираше вината, тврдејќи дека обвиненијата против него се политички мотивирани.

Тројцата обвинители што го водат случајот побараа од судиите да го прогласат Саркози за виновен по сите обвиненија, вклучувајќи корупција и нелегално финансирање на претседателската кандидатура во 2007 година, на која тој победи, објавува France24.

Обвинителите побараа седумгодишна затворска казна по обвинение за обид за добивање средства за кампања од Либија, како и за корупција, нелегално финансирање на кампањата и злоупотреба на либиските јавни средства.

Во септември минатата година, основен суд во Париз го прогласи Саркози за виновен по обвинението за криминален заговор, но го ослободи од обвинението за корупција и лично прифаќање нелегално финансирање на кампањата.

Еден од адвокатите на Саркози, Кристоф Ингрејн, им рече на новинарите дека неговиот клиент е невин.

„Немало финансирање за кампањата на Никола Саркози од Либија“, рече тој.

Пресудата се очекува на 30 ноември.

Доколку биде осуден, Саркози може да поднесе жалба само до највисокиот суд во Франција – Касацискиот суд.

Саркози помина три недели во затвор кон крајот на минатата година пред да биде ослободен во исчекување на жалбата.