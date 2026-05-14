Синовите на Трамп ќе градат кула во Тбилиси заедно со владетелот на Грузија

Синовите на американскиот претседател Доналд Трамп започнуваат нов развоен проект во Грузија: „Трамп тауер Тбилиси“, луксузен станбен комплекс со 70 ката, кој треба да стане највисоката зграда во земјата, според „Дејли бист“. Ерик Трамп го објави проектот претходно оваа недела, објавувајќи слика од идната кула на Фејсбук.

Во соопштението за медиумите за проектот „Трамп тауер Тбилиси“, Ерик Трамп изјави: „Името Трамп е поврзано со некои од најлуксузните развојни проекти во светот, а ‘Трамп тауер Тбилиси’ го продолжува тоа наследство. Горди сме што го носиме овој глобално признат стандард на извонредност во Грузија и сме особено задоволни што соработуваме со толку почитувани и професионални инвеститори“.

Според „Дејли бист“, еден од партнерите на семејството Трамп во проектот е „Архи груп“ со седиште во Тбилиси, која е поврзана со грузискиот милијардер Биѕина Иванишвили. Иванишвили, основачот на владејачката партија Грузиски сон, критичарите го нарекуваат „владетел во сенка“ на Грузија. Тој беше санкциониран од САД под поранешниот претседател Џо Бајден за поткопување на демократските процедури за време на изборите.

„Архи груп“ има врски со внатрешниот круг на Иванишвили. Основачот на компанијата, Илија Цулаја, е поранешен пратеник од партијата на Иванишвили. Како што забележува публикацијата, минатата година неговото име се појави на списокот на кандидати за санкции од САД што американските пратеници го доставија до сегашниот државен секретар Марко Рубио. Сепак, санкциите против Цулаја не беа воведени.

Според извештајот на Транспаренси Интернешнл од 2019 година, „Архи груп“ доби приближно 7,2 милиони долари финансирање од грузиската влада за изградба на фабрика за префабрикувани бетонски блокови во Тбилиси. Овие плаќања се случија помеѓу 2016 и 2018 година, кога Цулаја и неговите партнери донираа стотици илјади долари на владејачката партија и политичарите сојузници со Иванишвили.

Ова не е прв обид на семејството Трамп да изгради проект на грузискиот пазар. Уште во 2012 година, Трамп објави планови за изградба на луксузен станбен комплекс во Батуми, но го напушти проектот откако победи на изборите во 2016 година. Проектот подоцна беше купен од инвестициски фонд поврзан со Иванишвили.

Втората компанија вклучена во изградбата на Трамп тауер во Тбилиси е организацијата Сапир со седиште во Њујорк. Основана е од покојниот бизнисмен Тамир Сапир, поранешен соработник на Трамп. Сегашниот раководител на компанијата, Алекс Сапир, изјави за „Волстрит џорнал“ дека проектот во Грузија е можност да се „даде значаен придонес“ во земјата каде што е роден неговиот покоен татко. Тамир Сапир емигрирал во Соединетите Држави во средината на 1970-те и, заедно со Семјон Кислин, роден во Одеса, отвориле продавница за електроника на Менхетен. Доналд Трамп бил еден од првите клиенти на Сапир и Кислин, според „Дејли бист“.