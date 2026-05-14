Речиси 77 проценти од домаќинствата во ЕУ се без деца

Брисел – Во 2025 година, од 203,1 милиони домаќинства во ЕУ, само 47,4 милиони, или 23,4%, вклучувале деца. Повеќето од нив биле парови со деца (14,7%), други видови домаќинства со деца (5,6%) и самохрани возрасни лица со деца (3,0%), покажуваат податоците на Евростат.

Останатите 76,6% од домаќинствата без деца се состоеле од самохрани возрасни лица (37,5% од сите домаќинства), парови (24,1%) и други домаќинства (15,1%).

Помеѓу 2016 и 2025 година, бројот на домаќинства со самохрани возрасни лица без деца се зголемил за 19,2% (од 63,9 милиони на 76,1 милиони), а бројот на домаќинства составени од парови без деца пораснал за 3,3% (од 47,3 милиони на 48,9 милиони). Спротивно на тоа, бројот на домаќинства со парови и деца се намали за 6,3% (31,9 милиони на 29,9 милиони), а другите видови домаќинства со деца се намалија за 3,5% (11,8 милиони на 11,4 милиони).

Најмногу домаќинства со деца има во Словачка (35,4%), Ирска (30,8%) и Кипар (28,2%), а најмалку во Финска (18,2%), Литванија (18,4%) и Германија (19,9%).

Во 2025 година, 50,2% од домаќинствата во ЕУ со деца имале едно дете, 37,6% имале 2 деца, а 12,2% три или повеќе деца. Домаќинствата со едно дете биле особено чести во Португалија (61,8% од сите домаќинства со деца), Бугарија (60,4%) и Малта (59,5%).

Во 14 од 27-те земји на ЕУ, повеќето домаќинства со деца имале две или повеќе деца. Овој удел бил највисок во Шведска, со 57,8% од таквите домаќинства, Холандија (57,6%) и Ирска (56,7%).