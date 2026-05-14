Хорор крстарење – гастроентеритис потврден на крузер во Бордо

Бордо – Здравствените власти потврдија појава на вирусен гастроентеритис на крузер закотвен во пристаништето Бордо, во Франција, со делумно укинување на претходно воведените мерки за карантин за некои патници.

На бродот имало повеќе од 1.700 луѓе, вклучувајќи 1.233 патници и 514 членови на екипажот, откако околу 80 луѓе развиле акутни дигестивни нарушувања, објави порталот „Лемонд“.

Префектурата и Регионалната здравствена агенција објавија дека лабораториските резултати потврдиле дека станува збор за вирусна инфекција од гастроинтестинален тип, со што се исклучуваат други посериозни патогени.

„Резултатите од епидемиолошката анализа на биолошките примероци потврдуваат дека станува збор за епизода на вирусен гастроентеритис“, се вели во заедничко соопштение.

Врз основа на наодите, властите ја укинаа забраната за истоварување на асимптоматски патници, додека заразените остануваат во изолација во своите кабини.

Бродот е под здравствен надзор од среда, 13 мај, откако беше пријавено дека симптомите се прошириле за време на патувањето, вклучително и за време на претходните застанувања во неколку европски пристаништа.

Како што претходно беше објавено, патниците и екипажот беа ставени во карантин на крузерот по смртта на еден патник и сомневање за акутна цревна инфекција.

Компанијата за крстарење соопшти дека првичните тестови го исклучиле норовирусот, додека властите претходно негираа каква било поврзаност со други пријавени вируси, вклучително и хантавирусот.

За време на инцидентот почина и 92-годишен патник, за кој официјално беше потврдено дека не е поврзан со епидемијата на бродот.

Истрагата и медицинскиот надзор на крузерот продолжуваат додека властите го следат развојот на ситуацијата и можното ново ширење на инфекцијата.