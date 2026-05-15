САД ќе им дадат на ОН 1,8 милијарди долари за хуманитарни цели

Њујорк – САД ќе им обезбедат на Обединетите нации 1,8 милијарди долари за хуманитарна помош, изјави синоќа генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, додавајќи дека парите ќе помогнат да се стигне до „милиони луѓе со поддршка што спасува животи“.

Средствата ќе помогнат во доставувањето помош на луѓето погодени од најлошата хуманитарна криза во светот, рече Гутереш.

САД во декември веќе и дадоа две милијарди долари на Канцеларијата на ОН за координација на хуманитарни работи (OCHA).

Пред претседателот Доналд Трамп да ја преземе функцијата, финансиските придонеси на САД за OCHA понекогаш беа многу повисоки.

САД, исто така, сè уште им должат на финансиски ограничените ОН милијарди долари за членарина, околу две милијарди долари во редовниот буџет и околу 2,2 милијарди долари во буџетот за мировни мисии.

Трамп постојано ги критикуваше Обединетите нации. За време на неговиот мандат, САД се повлекоа од бројни агенции и договори на ОН под покровителство на ОН.