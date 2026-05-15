Што е „Тукидидова стапица“ спомната на средбата Ши-Трамп

Во четвртокот, кинескиот претседател Ши Џинпинг му рече на претседателот Доналд Трамп пред нивниот состанок со високи влогови во Пекинг дека главното прашање на кое Кина и САД ќе треба да одговорат е дали можат да ја избегнат „Тукидидовата стапица“.

Ши праша дали двете земји можат да ја надминат „Тукидидовата стапица и да создадат нова парадигма на односите меѓу главните земји?“, според кинеската државна телевизија ЦЦТВ. Кинескиот претседател го користел терминот уште од 2014 година, објави Блумберг.

Ши, исто така, го предупреди Трамп за тензиите меѓу двете земји околу Тајван, тврдејќи дека „’Независноста на Тајван’ и мирот преку теснецот се непомирливи како оган и вода“, напиша портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Мао Нинг, на социјалната платформа Икс.

Концептот на „Тукидидова стапица“, популаризиран на почетокот на 2010-те од политичкиот научник на Универзитетот Харвард, Греам Алисон, го позајмува името на античкиот атински историчар Тукидид. Концептот на Алисон претпоставува дека заканата од војна постои кога тензиите ескалираат помеѓу растечката сила и владејачката сила пред на крајот да доведат до конфликт.

Тукидид пишувал за концептот во својот текст од крајот на 5 век п.н.е. за двата града-држави на античка Грција, „Историја на Пелопонеската војна“.

„Подемот на Атина и стравот што тоа го всади во Спарта ја направија војната неизбежна“, напиша Тукидид, според Центарот за наука и меѓународни работи Белфер на Харвардската школа Кенеди.

Алисон го насочил овој концепт кон односот меѓу Кина и САД во својата книга „Осудени за војна: Може ли Америка и Кина да избегаат од стапицата на Тукидид?“. Тој презентираше 16 случаи каде што две сили се соочиле со „стапицата“. 12 од тие соперништва завршиле со војна.

На пример, конфликтот меѓу САД и Јапонија во 20. век на крајот доведе до влегување на САД во Втората светска војна по нападот на Јапонија врз Перл Харбор. Алисон ја поставува Јапонија како сила во подем, а САД како владејачка сила.

Сепак, четири од тие 16 случаи целосно го избегнале насилството.

Алисон ја разгледуваше растечката моќ на Советскиот Сојуз во споредба со владејачката власт на САД како суперсила. Ова, според него, е пример каде заканата од војна – Студената војна – не доведе до отворен конфликт и покрај војните преку посредници меѓу двете сили.

Друго такво соперништво беше тензијата меѓу Обединетото Кралство и Франција против растечката Германија по завршувањето на Студената војна. Германија избра да се издигне преку мирни средства и да ја прошири својата економска сила, наместо да го реконструира своето воено присуство.