Украина се одбрани од масовен напад со беспилотни летала, соборени се 269 авиони

Руските сили ја нападнаа Украина синоќа со вкупно 294 беспилотни летала, од кои украинската воздушна одбрана уништи или неутрализираше 269. Нападот сè уште траеше во утринските часови, а неколку руски беспилотни летала сè уште беа во украинскиот воздушен простор, пишува Украинска правда.

Детали за ноќниот напад

Украинските одбранбени сили соборија или електронски онеспособија 269 камиказе беспилотни летала „Шахед“, „Гербера“ и „Италмас“ и беспилотни летала-мамки „Пародија“. Тие дејствуваа на север, југ и во централните и источните делови на земјата. Удари од 20 беспилотни летала беа регистрирани на 15 локации, додека остатоци од соборени авиони беа регистрирани на уште девет локации.

Напади врз Одесската област

Во контекст на оваа масовна офанзива, руските сили ја таргетираа критичната и станбената инфраструктура во областа Измаил во Одесската област во текот на ноќта помеѓу 15 и 16 мај. Неколку лица беа повредени во овие напади.