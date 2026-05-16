Трамп: Убиен е заменик-лидерот на Исламска држава во американско-нигериска операција

Вашингтон – Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека во заедничка операција на нигериските и американските сили „елиминиран“ е Абу Билал ал-Минуки, заменик-лидерот на Исламска држава во Африка, јавува ДПА.

Во објава на Truth Social, Трамп рече дека војниците го отстраниле Ал-Минуки, кого го опиша како „најактивниот терорист во светот“ на терен.

„Тој повеќе нема да ги тероризира луѓето од Африка, ниту да помага во планирањето операции насочени кон Американци“, напиша Трамп, силно сугерирајќи дека милитантниот лидер е убиен, иако не ја потврди експлицитно неговата смрт.

Трамп рече дека операцијата значително ги ослабела глобалните оперативни способности на Исламска држава, но не даде детали за тоа кога или каде се случила мисијата или дали имало дополнителни жртви.

Исто така, не беше јасно дали вмешаноста на САД била ограничена на воздушна поддршка или вклучувала војници на терен.

Трамп ѝ се заблагодари на нигериската Влада за нејзината соработка, сугерирајќи дека операцијата се случила во Нигерија.

Неколку милитантни групи дејствуваат во северна и североисточна Нигерија, вклучувајќи ја исламистичката група Боко Харам и подружниците на Исламска држава. Северна Нигерија се граничи и со Нигер, земја од Сахел каде што се активни групи поврзани со Исламска држава.

Американската влада претходно воведе санкции против лидерот на милитантите, користејќи го алтернативниот правопис Ал-Маинуки. Според американските власти, тој е роден во Нигерија во 1982 година.

Американските претставници велат дека Исламска држава од 2023 година е предводена од Абу Хафис ал-Хашими ал-Кураиши, петтиот лидер на групата откако таа во 2014 година прогласи „калифат“ низ делови од Ирак и Сирија.