Спасувач на Малдиви ги барал телата на петте Италијанци. И тој почина

Спасувачки нуркач почина на Малдивите додека ги бараше телата на петмина италијански државјани починати во несреќа со нуркање, која се смета за најлошата таква трагедија во историјата на островската нација. Наредникот Мохамед Мадхи беше однесен во болница во критична состојба, но подоцна им подлегна на повредите, потврди денес портпарол на владата, објави Би-Би-Си.

Пет Италијанци загинаа истражувајќи подводни пештери

Пет италијански државјани, вклучувајќи членови на тим од Универзитетот во Џенова, загинаа во четврток наутро додека се обидуваа да истражуваат пештери на длабочина од околу 50 метри од атолот Ваву. Станува збор за професорката по екологија Моника Монтефалконе, нејзината ќерка Џорџија Сомакал и двајца истражувачи. Петтата жртва беше менаџерот за операции на бродот и инструкторот за нуркање Џанлука Бенедети.

Тие беа пријавени како исчезнати откако не успеаја да излезат на површина. Полицијата објави дека областа, околу 100 километри јужно од главниот град Мале, има лоши временски услови и издадено е жолто предупредување за туристички бродови и рибари.

Длабоко сме ожалостени од трагичната смрт на водникот Мохамед Махуди од крајбрежната стража на MNDF за време на операцијата за спасување на атолот Ваву. Нашето искрено сочувство е до неговото семејство, најблиските, пријателите и колегите во MNDF во овој тежок период.

Спасувач се разболе за време на пребарување со висок ризик

Операциите за пребарување, кои малдивската војска ги опиша како многу ризични поради неповолните временски услови, беа надгледувани и од претседателот на Малдиви, Мохамед Муизу, во саботата.

„Осум спасувачи нуркачи влегоа во водата денес. Кога излегоа на површина, сфатија дека г-дин Махди не се појавил“, изјави за Би-Би-Си Мохамед Хосеин Шариф, портпарол на владата на Малдиви. Тој додаде дека другите нуркачи веднаш се вратија во водата и го пронајдоа Махди во несвест. Досега е пронајдено само едно тело од италијанските жртви, во пештера на длабочина од околу 60 метри.

Не е јасно зошто нуркачите отишле на забранетата длабочина

Шариф истакна дека на рекреативните нуркачи им е дозволено да нуркаат само до длабочина од 30 метри и дека не е јасно зошто италијанските нуркачи влегле во пештерата, која се наоѓа 60 метри под површината на морето.

Италијанското Министерство за надворешни работи претходно соопшти дека преостанатите 20 италијански државјани кои биле на јахтата „Дјук оф Јорк“, од која починатите нуркачи нуркале, се неповредени. Им помага италијанската амбасада во Коломбо, Шри Ланка.