Швајцарија отвора тајни досиеја за Менгеле, „Ангелот на смртта“ од Аушвиц

Швајцарската федерална разузнавачка служба соопшти дека конечно ќе ги отвори долго запечатените досиеја за озлогласениот нацистички воен злосторник Јозеф Менгеле, но не кажа кога.

Менгеле избегал од Европа по Втората светска војна, но со години се шпекулира дека поминал некое време во Швајцарија, иако била издадена меѓународна потерница за негово апсење.

Историчарите постојано барале пристап до досиејата, но швајцарските власти досега одбивале.

Менгеле бил лекар кој служел во германските единици Вафен СС. Тој бил распореден во логорот за истребување Аушвиц во окупирана од нацистите Полска, каде што ги избирал оние што ќе бидат испратени во гасните комори – околу 1,1 милион луѓе починале, вклучувајќи околу еден милион Евреи.

Познат како Ангел на смртта, тој исто така избирал затвореници, првенствено деца и близнаци, за садистички медицински експерименти, пред да ги испрати и нив во смрт.

По војната, Менгеле, како и многу високо рангирани нацисти, брзо ја сменил и униформата и името.

Користејќи лажен идентитет, тој добил патни документи на Црвениот крст во швајцарскиот конзулат во Џенова, северна Италија, и ги искористил за да избега во Јужна Америка.

Црвениот крст ги наменил документите за илјадници луѓе низ Европа кои биле раселени или останале без државјанство поради војната, но нацистите, обидувајќи се да избегнат гонење, исто така успеале да ги добијат, за што Црвениот крст подоцна се извинил.

Па каква е врската на Менгеле со Швајцарија?

Иако избегал од Европа во 1949 година, Менгеле имал скијачки одмор во Швајцарските Алпи со својот син Ролф во 1956 година. Оваа информација е позната уште од 1980-тите.

Официјално, после тоа, тој го поминал остатокот од својот живот во Јужна Америка.

Но, швајцарската историчарка Регула Бокслер секогаш се прашувала дали Менгеле повторно ќе се врати, што е клучно, откако по него била издадена меѓународна потерница во 1959 година.

Бослер, истражувајќи ја можната улога на Швајцарија како транзитна земја за бегалците од нацисти, открил дека во јуни 1961 година, австриската разузнавачка служба ги предупредила Швајцарците дека Менгеле патува под лажно име и дека можеби се наоѓа на швајцарска територија.

Во меѓувреме, сопругата на Менгеле изнајмила стан во Цирих и аплицирала за постојан престој.

„Се чини дека постојат докази дека Менгеле планирал патување во Европа во 1959 година“, изјавил историчарот за Би-Би-Си. „Зошто г-ѓа Менгеле изнајмила стан во Цирих?“

Станот се наоѓал во скромно предградие, а семејството Менгеле имало богатство за нешто многу поелегантно. Но, бил блиску до меѓународниот аеродром.

Бослер можел да ги види полициските досиеја во Цирих кои докажале дека во 1961 година станот бил под надзор; полицијата дури забележала дека г-ѓа Менгеле го возела својот Фолксваген, придружувана од неидентификуван маж. Но, дали тоа беше нејзиниот сопруг?

Апсењето на баран воен злосторник, како што е Менгеле во 1961 година, би ја вклучило и Швајцарската федерална полиција. Во 2019 година, Бокслерова поднесе барање до Швајцарскиот федерален архив да ги види и нивните досиеја.

Беше одбиена. Досиејата беа запечатени до 2071 година од причини поврзани со националната безбедност и заштитата на поширокото семејство.

Бохслерова не беше ниту првата ниту последната што беше одбиена. Во 2025 година, колегата историчар Жерар Вештајн повторно се обиде. И тој беше одбиен.

„Се чинеше смешно“, изјави тој за Би-Би-Си. „Сè додека се затворени до 2071 година, тоа поттикнува заговор, сите велат „мораат да кријат нешто“.

Ветштајн ја оспори одлуката со тужба против швајцарските власти, скап процес за кој побара групно финансирање. „Собравме 18.000 швајцарски франци (17.000 фунти; 23.000 долари) за само неколку дена“.

И потоа Швајцарската федерална разузнавачка служба конечно се предомисли. Соопштението од овој месец, кое сугерира дека целосната транспарентност може да потрае некое време, наведува: „На жалителот ќе му биде одобрен пристап до досието, под услови и барања што сè уште не се дефинирани“.

Не се сите сигурни дека досиејата ќе откријат многу за самиот Менгеле.

Саша Зала, претседател на Швајцарското историско друштво, е „апсолутно сигурен дека нема ништо релевантно за Менгеле“, но верува дека може да има упатувања на странски разузнавачки служби или странски информатори.

На крајот на 1950-тите, израелскиот Мосад активно ги следел бегалците нацистички воени злосторници, а Зала се сомнева дека тие можеби биле во контакт со Швајцарците. Ова би им дало основа на швајцарските власти да ги чуваат досиејата запечатени, бидејќи чувствителните информации поврзани со странските разузнавачки агенции често се редактираат.

Но, дали самото споменување на Мосад во врска со нивниот добро познат лов на нацисти пред 70 години е навистина толку чувствително?

„Ова ја покажува глупоста на процесот на декласификација без историско знаење“, верува Зала. „На овој начин, администрацијата ги поттикна теориите на заговор.“

Други историчари, како што е Јакоб Танер, велат дека тајноста на досието открива повеќе за Швајцарија отколку што некогаш би можеле за Менгеле. „Тоа е конфликт помеѓу националната безбедност и е транспарентност на тeoриите, а првото често преовладува во Швајцарија.“

Танер беше член на комисијата Берзе во 1990-тите, која ги истражуваше односите меѓу неутрална Швајцарија и нацистичка Германија, особено улогата на швајцарските банки.

Тој е многу запознаен со чувствителноста и срамот на Швајцарија поради нејзината улога во Втората светска војна, кога еврејските бегалци беа одбиени на границата, додека швајцарските банки ги чуваа парите на еврејските семејства кои подоцна починаа во нацистичките концентрациони логори. „Проблем е за една демократска држава што овие досиеја се уште се затворени“, тврди Танер.

Сепак, тој верува дека е веројатно дека Менгеле бил во Швајцарија во 1961 година.

Бараниот нацистички воен злосторник Адолф Ајхман беше уапсен од Мосад во Аргентина во 1960 година, а постојат докази дека други нацисти кои избегале во Јужна Америка мислеле дека и тие се во опасност таму и дека Европа, каде што останале пријатели и роднини, може да биде побезбедна.

Танер истакнува дека Валтер Рауф, друг баран нацистички воен злосторник кој избегал во Чиле, поминал некое време во Германија во 1960 година.

Во Во 1999 година, на историчар од Бергеовата комисија му беше дозволено накратко да разгледа некои од досиејата на Менгеле и заклучи дека е невозможно да се докаже или побие неговото присуство на швајцарска територија. Но, тоа беа само неколку редови во извештајот од 24 тома за целата војна. Досиејата беа повторно запечатени; историчарот почина пред седум години.

Во меѓувреме, не е одреден датум за објавување на досието, а изјавата на Федералната разузнавачка служба за „услови и барања“ му звучи злокобно на Ветштајн. „Се плашам дека ќе добиеме досие кое е повеќе црно отколку транспарентно“, вели тој.

Бослер, исто така, се грижи дека досиејата ќе бидат силно редактирани. „Воопшто не им верувам [на властите]. Се плашам дека ќе изгледа како досиејата на Епштајн. Зошто овие досиеја на Менгеле беа затворени толку долго?“

Менгеле беше предмет на мистерија, гласини и заговори со децении.

Тој никогаш не беше уапсен, а камоли осуден за неговите ужасни злосторства. Кога почина во Бразил во 1979 година, беше погребан под лажно име.

Но, гласините продолжија да циркулираат. Во 1985 година, неговото тело беше ексхумирано, а конечно во 1992 година, ДНК-тестирањето потврди дека телото е негово.

Ужасниот доктор од Аушвиц беше мртов.

Но, дали некогаш бил во Швајцарија? Дали Швајцарците едноставно не го забележале?

Дали тие затворија очи пред потенцијално срамно присуство за да го избегнат несаканото внимание што би го донело апсењето? Или, како и толку многу работи за Менгеле, е само гласина?

„Можеби никогаш нема да стигнеме до вистинската вистина“, вели Ветштајн. „Никогаш нема да знаеме дали бил тука или не… но можеби барем можеме да имаме појасна претстава“, објавува Би-Би-Си.