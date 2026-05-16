Автомобил се заби во пешаци во центарот на Модена, 7 повредени. Нападна минувач со нож додека бегаше

16/05/2026 19:23

Mодена – Седум лица беа повредени во саботата кога автомобил со голема брзина се заби во пешаци во центарот на северниот италијански град Модена, соопшти полицијата.

Полицијата соопшти дека возачот, на возраст од околу 30 години, е уапсен и не е во никаква друга опасност.

Претходно, италијанските медиуми објавија дека автомобилот се забил во излог откако удрил во пешаци и дека возачот нападнал минувач со нож кој се обидел да го запре.

