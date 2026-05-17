Најголем украински напад со дронови на Москва досега во војната. Има загинати

Украинските флоти со долг дострел започнаа напад со дронови врз административното и индустриско срце на Руската Федерација ноќта помеѓу саботата и неделата, погодувајќи ги големите рафинерии за нафта и чувствителните технолошки јазли низ Московскиот регион.

Мултивекторската операција предизвика масовни предупредувања за воздушен напад низ западна и централна Русија, при што синхронизирани роеви дронови беа снимени како летаат ниско над предмосковскиѕе градови Химки, Лобња и Наро-Фоминск пред да стигнат до своите цели во границите на главниот град.

Битката на небото на главниот град

Руското Министерство за одбрана објави дека неговите противвоздушни ракетни мрежи и единици за електронско војување погодиле стотици цели преку ноќ. Извори од државните медиуми на Кремљ, повикувајќи се на воени извештаи, тврдеа дека 556 украински беспилотни летала биле неутрализирани во 14 одделни региони, вклучувајќи ги Белгород, Курск и Брјанск, како и над Црното и Азовското Море.

И покрај овие тврдења, потврдените податоци за геолокација и снимките од очевидци потврдија дека бројни ударни муниции успешно поминале низ слоевитите одбранбени батерии „Панцир“ и „С-400“ на Москва, бележејќи големи удари врз критични објекти. Погодена е рафинеријата за нафта во Москва и инфраструктурата за капитално гориво

Централната цел на овие удари се чини дека е систематско спречување на локалните енергетски резерви на Москва.

Градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, потврди дека примарна цел на бранот беспилотни летала била московската рафинерија за нафта во областа Капотња. Објектот претрпел директен удар, предизвикувајќи експлозија во која биле повредени 12 работници.

На северозапад од градот, анализата на ОСИНТ од независниот медиум „Астра“ потврди успешен удар врз станицата за складирање нафта Солнечногорск. Терминалот е витален транзитен јазол поврзан директно со главните цевководи околу Москва, кои се користат за складирање и дистрибуција на комерцијален бензин и воено дизел гориво.

Заедно со енергетскиот сектор, украинските оператори успешно го погодија Технолошкиот парк Елма, кој се наоѓа во Зеленоград, затворена административна зона која често се нарекува центар на домашната микроелектронска индустрија во Русија.

Вкрстено референцираните видео снимки потврдија дека во рамките на безбедниот објект избувнал пожар од големи размери. Комплексот Елма е домаќин на над 150 корпоративни жители на површина од 60.000 квадратни метри, специјализирани за прецизно производство на електронски компоненти, хардвер за мерење на контрола, ИТ системи за рутирање и напредна воена оптичка опрема. Центарот претходно беше цел на напади во мај 2025 година, но неодамна го обнови својот производствен капацитет.

На аеродромот „Шереметјево“, според информациите за летовите објавени онлајн, над 200 летови се откажани или одложени. „Аерофлот“ објави дека некои дојдовни летови се пренасочени кон алтернативни аеродроми. Речиси 100 летови се презакажани или откажани и на другиот аеродром „Внуково“. Прес-службата на аеродромот „Шереметјево“ изјави дека остатоците од дрон паднале на безбедно растојание од патничките зони и дека нема повредени.

Градоначалникот Собјанин подоцна го ажурираше дневникот на жртви, потврдувајќи дека ноќниот бран напади со дронови низ главниот град и Московската област уби најмалку три лица, а дополнителни 16 цивили и работници се хоспитализирани.

Нападите на московскиот прстен следат по многу намерна, повеќедневна воздушна офанзива насочена кон целосно разбивање на внатрешните капацитети за рафинирање на руската економија за време на војната.

Само 24 часа претходно, украинските единици за длабока пенетрација сериозно ја оштетија масивната хемиска фабрика „Невиномисски азот“ во Ставрополскиот крај – главен снабдувач на сурови азотни и оцетни киселини што се користат за ковање високоексплозивни артилериски гранати.

Овие операции се случија заедно со нападите со беспилотни летала кои целосно ги запреа линиите за склопување на моторно гориво во единицата за преработка на гас на „Гаспром“ во Астрахан и предизвикаа токсичен „црн дожд“ над градот Рјазан по директниот удар врз рафинеријата за нафта „Роснефт“.

Со тоа што физичкото уништување од војната го донесе директно на високо заштитеното небо на Москва, Украина покажува дека примарните индустриски центри на Русија не можат сигурно да бидат заштитени од прецизно исцрпување на долг дострел.

Овој голем украински напад е и одмазда за рускиот напад на Киев со стотици дронови и десетици ракети пред некој ден, кога загинаа речиси 30 лица.