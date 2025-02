Трамп: Воведуваме реципрочни царини

Американскиот претседател Доналд Трамп на Твитер објави дека воведува реципрочни царини во трговската политика на САД.

Во превод, тоа значи дека Америка ќе ја наплаќа истата тарифа што ја наплаќаат другите земји на Америка. Она што Трамп го кажа за земјите кои го користат системот за ДДВ, е особено интересно.

On Trade, I have decided, for purposes of Fairness, that I will charge a RECIPROCAL Tariff meaning, whatever Countries charge the United States of America, we will charge them – No more, no less!

For purposes of this United States Policy, we will consider Countries that use the…

