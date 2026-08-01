Трамп се закани со масовни напади врз Иран

Американските медиуми објавија дека американскиот претседател Доналд Трамп планира за време на викендот масовни напади врз Иран, вклучително и врз енергетската инфраструктура.

– Јас многу силно ќе го нападнам и знаете, во одреден момент тие ќе кажат: Едноставно не можеме повеќе да издржиме, изјави Трамп на средбата со својот кабинет во претседателската резиденција Кемп Дејвид.

Подоцна „Волстрит џурнал“ објави дека Трамп наредил нов напад со цел да го убеди Техеран да се предаде. Весникот повикувајќи се на неименувани извори наведе дека масовниот напад врз Иран би можел да почне за време на викендот.

„Си-би-ес њуз“ наведе дека САД и Израел планираат заеднички напади врз енергетската инфраструктура во текот на викендот. Целите веројатно ќе вклучуваат локации како што се рафинерии за нафта и електрани.

Додека иранската новинската агенција Тасним цитираше официјален претставник, кој наводите во американските медиуми ги оцени како „форма на неодговорност“

Според него Иран има сеопфатен план за одговор во случај на „потенцијална неодговорност на САД“, како критичната израелска инфраструктура и американска енергетска инфраструктура во регионот.