Мигранти се обиделе да влезат и во шпанската енклава Мелиља

По големиот мигрантски бран врз Суета, стотици мигранти вчера се обиделе од Мароко да влезат во шпанската енклава Мелиља.

Околу 500 лица се обиделе да влезат во Мелиља, но биле спречени од шпанските безбедносни сили. Два часа подоцна мигрантите се обиделе да ја пробијат граничната ограда.

Мигрантите фрлаа со камења кон безбедносните сили, кои одговорија со солзавец. Сè уште е непознато дали некој од мигрантите успеал да влезе во Мелиља. Граничниот премин Бени Ензар е затворен од синоќа.

Изминатите денови преку Гибралтар речиси 50.000 мигранти нелегално влегле во Сеута.

Шпанската влада соопшти дека десетици илјади мигранти доброволно се вратиле во Мароко.

Шпанскиот министер за надворешни работи Хуан Мануел Алварез на платформата Икс објави дека кризата практично е завршена, бидејќи, според него, речиси сите што влегле во Сеута се вратиле во Мароко.

Тој ја коментираше и вчерашната одлука на Италија за привремена суспензија на Шенгенскиот договор со Шпанија.

Не можете од Сеута и Мелиља да стигнете до Ибериски Полуостров без да поминете низ полициска проверка. Доста со ова намерно предизвикување конфузија, истакна Алварез.