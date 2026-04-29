Трагедија на грешки на Трамп

Точно е, како што еднаш рекол Александар Поуп (славен англиски поет – н.з.), дека да грешиш е човечки. Но, иако секој е грешен, некои луѓе се посклони кон грешки од другите. Тоа е оправдување за демократијата – за подложување на одлуките што влијаат на голем број луѓе на советодавни процеси што вклучуваат проверки и рамнотежа. Историјата на авторитарното и апсолутистичкото политичко владеење е полна со личности чии грешки се покажаа катастрофални не само за нив самите, туку и за општествата што ги владееле.

Ниедна одлука не е поважна од водењето војна против друга земја. Сепак, Соединетите Држави го направија токму тоа без дури ни да се потсетат на сопствениот систем на проверки и рамнотежа и разумно размислување. Како и кралевите од старо време, лажливиот, импулсивен претседател на Америка, Доналд Трамп, останува неконтролиран од законодавното тело и опкружен со подлизурковци кои ќе му кажат само она што сака да го чуе. Катастрофалниот резултат сега е јасен: Америка повторно е вмешана во блискоисточна војна што веќе одзеде илјадници животи – претежно цивили – и во која речиси сигурно изврши повеќе воени злосторства.

Никој не знае колку долго ќе трае војната со Иран, колку повеќе воени злосторства ќе бидат извршени или колку повеќе невини ќе бидат убиени. Но, Американците очигледно се толку навикнати на кршењата на човековите права и владеењето на правото од страна на Трамп и се толку преплавени од постојаниот наплив на најнови вести што едвај собрале никаков протест. Дури и на нашите универзитети, кои обично се центри на протести и несогласувања, владее страв. Како и под сите репресивни режими, заканата од економски последици или полошо – губење на виза или соочување со протерување од земјата или кривична истрага – го постигнува својот посакуван ефект.

Како економист, често ме прашуваат што ќе значи војната по избор на Трамп против Иран за економиите на САД и глобалните економии. Краткиот одговор е дека колку подолго трае, толку поголема ќе биде штетата. Но, дури и ако војната заврши брзо, ефектите ќе останат. На крајот на краиштата, критичните синџири на снабдување веќе се нарушени, а постројките за производство на нафта и гас се уништени. Повеќето проценки сугерираат дека поправките ќе траат со години.

Покрај тоа, не се загрозени само залихите на нафта и гас. За разлика од нафтените ембарга од 1970-те, загрозено е и производството на ѓубрива од кои зависат глобалните прехранбени системи. Оваа криза доаѓа брзо по други големи глобални економски нарушувања – од пандемијата Ковид-19 и руската инвазија на Украина до глобалната царинска војна на Трамп и уништувањето на системот за меѓународна трговија базиран на правила – сите тие придонесоа за зголемување на инфлацијата и проширување на кризата со прифатливоста на цените.

Пред Трамп да се врати во Белата куќа, инфлацијата беше во тренд на опаѓање, иако сè уште далеку над саканата цел на централните банкари од 2 отсто. Но, царините значително го забавија овој тренд, а инфлацијата повторно се зголеми глобално. Со оглед на тоа што многу земји, вклучително и Америка, веќе се соочуваат со криза со прифатливоста на цените што политиките на САД ја влошија, ризикот сега е дека централните банкари насекаде или ќе ги зголемат каматните стапки или барем ќе го забават темпото со кое ги намалуваа.

Тоа, пак, ќе ја влоши кризата со прифатливоста на цените – бидејќи купувањето куќа или отплатата на кредитна картичка ќе стане потешко – и ќе ја забави американската економија веќе потресена од траумата од непредвидливите трговски, имиграциски и фискални политики на Трамп. Да не беше неконтролирано трошење на центри за податоци со вештачка интелигенција – кои поддржуваат околу една третина од растот на САД – американската економија би била навистина анемична. А со регресивните намалувања на даноците на Трамп за милијардерите и корпорациите кои сега се во сила, САД имаат помалку фискален простор за да ги амортизираат нарушувањата што тој ги предизвика и оние што вештачката интелигенција може да ги донесе – од дислокации на работни места до колапс на технолошкиот меур.

Тврдењето на Трамп дека САД ќе имаат корист како нето извозник на нафта е бесмислено. Да, „Ексон“ ќе има корист, но американските потрошувачи плаќаат цени кои се утврдени глобално – и кои значително се зголемија. Под такви услови, САД очигледно треба да воведат данок на неочекувана добивка. Но, тоа нема да се случи под администрација толку темелно заробена од индустријата за фосилни горива.

Поранешните сојузници на Америка во Европа се исто така погодени од зголемувањето на цените на енергијата и недостигот на снабдување предизвикани од Трамп. Доколку европските креатори на политики ги поврзат цените на електричната енергија со цените на гасот (како што правеа на почетокот на украинската војна), тие би можеле да ги влошат работите уште повеќе. Но, ако Европа усвои стратегија за враќање на својот суверенитет преку намалување на зависноста од американската технологија и одбрана, таа би можела да ја зајакне својата позиција сега и на долг рок.

Без оглед на тоа колку долго ќе трае војната и сегашните стагфлациски услови, долгорочните последици од оваа епизода ќе бидат длабоки. Човек се надева дека светот ќе препознае дека „варијабилноста“ на сончевата и ветерната енергија е многу полесна за управување отколку континуираната зависност од фосилните горива, кои се предмет на каприците на непредвидливите авторитарни личности како Трамп и рускиот претседател Владимир Путин. Ако војната на Трамп ја забрза зелената транзиција на глобално ниво, таа ќе има значителна светла точка.

Во секој случај, уште еден шајка е додадена на ковчегот на мирниот, безграничен свет што нашите предци се обидоа да го изградат по Втората светска војна. Под водство на Трамп, земјата што ги постави темелите на тој свет сега го расклопува. Помеѓу новата студена војна со Кина и очигледниот недостаток на отпорност во глобалните синџири на снабдување, има малку причини за оптимизам. А со демократијата во САД во толку ослабена состојба, човечките грешки и нивните последици брзо се натрупуваат.

(Џозеф Штиглиц, добитник на Нобелова награда по економија и професор на Универзитетот Колумбија, е поранешен главен економист на Светската банка (1997-2000), поранешен претседател на Советот на економски советници на претседателот на САД. Текстот е дел од мрежата на „Проект синдикејт“.)