Путин и Трамп: Браќа во понижување

Двајца постари лидери се борат да се извлечат од катастрофалните војни во кои лично ги доведоа своите земји. Ниту еден од нив не успева.

Кога рускиот претседател Владимир Путин ја започна својата целосна инвазија на Украина на почетокот на 2022 година, неговата цел беше да предизвика промена на режимот во Киев и да прогласи победа за неколку дена – не „војна“, туку „специјална воена операција“. Слично на тоа, кога американскиот претседател Доналд Трамп започна целосен напад врз Иран, неговата цел беше да предизвика промена на режимот во Техеран и да прогласи победа за неколку дена – не „војна“, туку „екскурзија“.

Двајцата мажи донесоа одлука да започнат војна без да го следат нормалниот процес на планирање на политиките, а камоли да ги земат предвид сите можни последици и ефекти од втор ред. Путин седеше во изолација за време на пандемијата Ковид-19, читајќи историја на старата руска империја. Кога дојде време, тој ја наметна својата „специјална воена операција“ низ Советот за безбедност на Русија, нетолерирајќи несогласување. Функционерот најдиректно одговорен за досието за Украина се спротивстави, но беше елиминиран и оттогаш поднесе оставка.

Слично на тоа, Трамп отиде во војна откако постигна брза победа во Венецуела и откако слушна од израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху дека иранскиот режим сигурно ќе се урне под притисок. Директорот на ЦИА на Трамп го отфрли тоа оптимистичко сценарио како „фарса“, па дури и неговиот сервилен потпретседател, Џ.Д. Венс, изрази резерви. Но, одлуката беше донесена и досието беше предадено на „министерот за војна“, чија комично воинствена реторика предизвика повеќе потсмев отколку почит.

Сега, двајцата лидери се заглавени без јасен пат за излез од хаосот што го направија. Украинскиот претседател Володимир Зеленски успешно ја одбрани својата земја, ограничувајќи го напредувањето на Русија четири години по ред. Во меѓувреме, и покрај губењето на високото раководство и претрпувањето големи порази на своите конвенционални воени капацитети, иранскиот режим преживеа и воспостави де факто стратешка контрола врз Ормускиот теснец користејќи ги истите технологии за беспилотни летала како Украинците.

Бидејќи ниту Украина ниту Иран не размислуваат за предавање, заблудените луѓе што го започнаа секој конфликт почнаа да ги повлекуваат своите воени цели. Иако Путин не може отворено да признае дека никогаш нема да ја освои Украина, тој сега очајно се надева на политичко решение што ќе му ги даде деловите од регионот Донецк што неговите армии не успеаја да ги контролираат. И иако Трамп непромислено се закани дека ќе ја искорени Исламската Република, тој очајно се надева на политичко решение што ќе го отвори Ормускиот теснец и ќе овозможи нуклеарен договор сличен на оној од кој ги повлече САД во 2018 година.

Но, ниту еден лидер не постигна голем напредок дури и кон своите поскромни цели. Путин може да им нареди на своите армии да напредуваат, но тие всушност не можат да го сторат тоа. Десетици илјади регрути со сè понизок квалитет се испраќаат да умрат, без ништо да покажат за тоа. Руската воена економија произведува дронови од ирански модел во огромен број, но Украинците се покажаа како уште поиновативни. Нивните дронови не само што ја држат линијата на одбрана, туку и напаѓаат енергетска инфраструктура и воени цели длабоко во Русија. Секако, Украина добива надворешна поддршка – првенствено од Европејците, сега кога САД се вмешаа во војната со Иран, согорувајќи половина од своите залихи од напредни ракети во тој процес. За среќа, сопствената одбранбена индустрија на Украина сега задоволува половина од нејзините воени потреби, додека Русија станува сè позависна од Кина за економска поддршка и од Северна Кореја за гранати и топовско месо. Славната руска армија за која Путин читаше во своите книги по историја е минато.

САД и Израел секако уживаат огромна воена супериорност над Иран. Тие можат да бомбардираат по желба низ целата земја, уништувајќи каде сакаат. Но, без да испратат војници на земја, не можат да ја претворат воената доминација во политички успех. Ниту една земја не може да биде потчинета само со воздушна сила.

Замислувам дека Путин чкрипи со забите во Кремљ, или во некој скриен бункер, викајќи им на луѓето кои не можат да му ја дадат победата што очајно му е потребна. А Трамп несвесно го искажува својот очај секојдневно на Truth Social. Старата поговорка е вистинита: многу е полесно (и повозбудливо) да се започне војна отколку да се заврши.

Во одреден момент, неуспешната војна на секој лидер ќе го промени неговиот режим. Иако зголемувањето на цените на нафтата може да понуди одреден финансиски одмор за Путин, на руската економија ќе ѝ треба многу повеќе од тоа на долг рок. И сега кога руското население се навикна на удобностите на дигиталното доба, постојат ограничувања на тоа што можат да направат традиционалната пропаганда и репресија. Ако руската историја е водич, неуспешните војни водат до политички промени – како што се случи по поразот на Русија од Јапонците во 1905 година и поразот на Советскиот Сојуз во Авганистан. Наследството на Путин ќе биде дефинирано од неговиот неуспех во Украина.

Што се однесува до Трамп, тој вети дека нема повеќе војни за промена на режимот. Но, се убеди себеси дека нема ништо што американската војска не може да го направи, а сега секој американски потрошувач ја плаќа цената. Многу од неговите поддржувачи гледаат човек кој го изгубил патот, додека остатокот од светот гледа суперсила која се дискредитирала.

Знаеме дека Путин и Трамп повремено водат долги разговори. Путин сака Трамп да му помогне да победи во Украина; но Трамп не може, бидејќи повеќе нема карти да донесе таков резултат. Во меѓувреме, Трамп веројатно го замолил Путин да му помогне да го покори Иран; но Путин не можеше дури ни да сакаше, бидејќи ни тој не држи карти.

Путин и Трамп постигнаа барем едно нешто. Норвешкиот комитет што ја доделува Нобеловата награда за мир ќе може да работи без одвлекување на вниманието. Путин никогаш не бил разгледуван, а ако Трамп бил, никогаш повеќе нема да биде.

(Карл Билд е поранешен премиер и министер за надворешни работи на Шведска. Тексртот е дел од мрежата на „Проект синдикејт“.)