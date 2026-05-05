Унгарски прирачник за победа над популистите

Убедливата победа на Петер Маѓар во Унгарија предизвика глобален бран коментари што понекогаш звучат како ефтина реклама: „Оваа една тајна техника ќе го направи вашиот проблем со крајно десничарскиот популизам да исчезне!“ Искуството на Унгарија наводно покажува дека за да се триумфира, треба само да се фокусирате на корупцијата на актуелните власти или да ја обедините опозицијата.

За жал, ако победата над популистичките автократи беше толку едноставна, Виктор Орбан и Реџеп Таип Ердоган одамна ќе беа соборени. Иако навистина може да се учи од повеќекратната кампања на Маѓар, лекциите се посуптилни отколку што сугерира неодамнешниот наплив на жешки ставови, а некои можеби не се применливи за поголемите земји.

Како поранешен човек на Фидес, Маѓар разбра дека изборниот систем има две ранливости. Фидес сметаше на тоа дека опозицијата секогаш ќе биде поделена и претпоставуваше дека предизвикувачите никогаш нема да добијат значителна поддршка во руралните области, каде што пријателите на Орбан го контролираа локалниот печат (и каде што посиромашните граѓани понекогаш беа поткупувани и беа под закани да гласаат за владата). Маѓар ги искористи обете претпоставки.

На изборите во 2022 година, унгарските опозициски партии навистина се обединија, номинирајќи како кандидат за премиер симпатичен градоначалник од град со помалку од 50.000 жители. Но, оваа коалиција изгледаше премногу хетерогена, што ги натера многумина да се прашуваат кои политики всушност ќе ги води доколку биде избрана. Покрај тоа, бидејќи имаше малку вистинска кампања од страна на опозицијата во провинцијата, изборот на градоначалник на мал град изгледаше како симболичен гест.

Спротивно на тоа, Маѓар помина две години крстосувајќи низ земјата, одржувајќи повеќе митинзи дневно. И како Зохран Мамдани во Њујорк, тој ја надополни оваа традиционална стратегија за малопродажна политика со паметна стратегија за социјални медиуми. На крајот, токму ова постојано, кредибилно присуство дури и во малите села – наместо неговите специфични политички ставови за големи прашања како што е имиграцијата – ја направи разликата.

Маѓар исто така имаше среќа на повеќе начини. Протестните движења на други места честопати се воздржуваа од сојузништво со партии кои би можеле да ја ослабнат сопствената морална чистота, што става ограничување на нивната поддршка. Но, како што популарноста на Маѓар растеше, некои постари партии целосно се повлекоа, а други беа ефикасно збришани на денот на изборите. Така, тој можеше да сигнализира чисто раскинување не само со она што граѓаните почнаа да го нарекуваат „валкан Фидес“, туку и со сите политичари од естаблишментот кои беа тука со децении. И бидејќи случајно беше неосквернет од постарата, во голема мера дискредитирана опозиција, тој можеше да мобилизира важни делови од граѓанското општество (да не ги спомнуваме индивидуалните граѓани, од кои многумина му обезбедија сместување и возење со автомобил).

Подеднакво поучен беше и фокусот на Маѓар на корупцијата, која ја претстави како проблем што влијае на секојдневниот живот на Унгарците. Тој ја поврза „мафијашката држава“ на Орбан директно со систематското поткопување на демократијата и општествениот договор. Образовниот и здравствениот систем во земјата беа во криза бидејќи критичното финансирање беше насочено кон соработниците на Орбан, а овој грабеж помина неконтролиран бидејќи Фидес го употреби својот железен стисок врз политичкиот систем за да го поткопа владеењето на правото.

Маѓар вети пресметка, а не мора да се биде особено осветољубив човек за да се види привлечноста на оваа порака. Кога луѓето страдаат во секојдневниот живот додека нивните клептократски лидери се збогатуваат, перспективата за враќање на одговорноста може да генерира огромна политичка енергија. Делумно поради одлуката на Европската унија да ги замрзне средствата на ЕУ како одговор на кршењата на владеењето на правото од страна на Орбан, унгарската економија во суштина стагнира, а кризата со трошоците за живот само се продлабочи.

Бидејќи овој главен извор на економските проблеми на Унгарија е добро познат, Маѓар би можел веродостојно да вети решение: Унгарија да се приклучи на Канцеларијата на Европскиот јавен обвинител и да воспостави посебна институција за враќање на украдените средства.

Секако, остатоците од стариот режим веројатно ќе се спротивстават. Но, не само што Маѓар има доволно големо мнозинство за да го промени уставот; тој може да ја искористи и реториката на поранешниот режим против него. Кога Орбан освои двотретинско парламентарно мнозинство во 2010 година, тој изјави дека „револуцијата на гласачките места“ го легитимирала неговиот орвеловски предлог за „Систем на национална соработка“ (нелиберална држава дизајнирана да ја консолидира сопствената моќ). Откако освои повеќе гласови отколку што некогаш освои Фидес, Маѓар може веродостојно да бара мандат да го поништи целиот проект на Орбан.

Утешно е да се помисли дека победата на Маѓар го оправда центризмот. Но, во време кога центристите правеа отстапки на крајната десница (во врска со имиграцијата, трансродовите права и други прашања), би било грешка да се заклучи дека изборите се добиваат преку такво позиционирање. Победници се оние кои разбираат како функционира политичкиот систем и како е спротивен на нив (лекција за американските демократи загрижени за манипулациите со изборите и мешањето во изборите од страна на администрацијата на Трамп); кои ја надвладуваат другата страна и порака со цел (наредувањето на членовите на партијата да објавуваат по едно меме дневно, како што направи Орбан, делува лажно); и кои можат да создадат моќни симболи кои доловуваат општо чувство на незадоволство.

Една трајна слика од овие избори ќе бидат толпите гласачи против Фидес кои носат зебра капи и костими, во однос на пространиот имот каде што таткото на Орбан чувал егзотични животни. Колку и да звучи сахаринично, таков вид негативна кампања од страна на граѓаните, во комбинација со веродостојни ветувања за чист прекин на статус-квото и подобра иднина, може да овозможи победа што ја уништува аурата на неизбежност што толку многу популисти ја создадоа за себе.

(Јан-Вернер Милер е професор по политика на Универзитетот Принстон. Текстот е дел од мрежата на „Проект синдикејт“.)