СЗО: Нов топлотен бран веќе се формира над Атлантикот, Европа ќе врие

„Нов топлотен бран веќе се формира над Атлантикот. Според прогнозите, температурите во Португалија и јужна Шпанија ќе достигнат 43 °C оваа недела. Франција и земјите од Бенелукс се подготвуваат за уште еден топлотен бран, додека делови од Централна Азија веќе се пржат на температури над 40 °C“, драматично предупреди регионалниот директор на Светската здравствена организација (СЗО) за Европа, д-р Ханс Анри П. Клуге.

Поради оваа итна и сериозна ситуација, шефот на СЗО за Европа свика итен состанок на кој присуствуваа претставници на 41 земја-членка, Европската комисија и организациите на граѓанското општество. Според Клуге, повеќе од 130 учесници се јасен знак дека земјите конечно почнуваат да ја третираат екстремната топлина како вонредна криза на јавното здравје, а не само како обична временска прогноза. Прашањето беше едноставно: што научивме од претходните топлотни бранови и дали сме подготвени за она што допрва доаѓа?

Плановите спасуваат животи, но половина од Европа воопшто ги нема

„Одговорите на земјите покажаа вистински напредок, но и неуспеси што едноставно не можеме да си ги дозволиме. Националните акциони планови за топлина буквално спасуваат животи. Земјите што ги имаат реагираа брзо и координирано“, истакна Клуге, наведувајќи примери за Италија, која ја следи смртноста во 45 градови за да добие податоци во реално време, Шпанија, која соработува со медиумите за комуникација на ризик, и Австрија, Белгија и Франција, кои успешно го намалија товарот врз здравствениот систем.

Сепак, Клуге предупреди на еден катастрофален факт и најголем неуспех во целата приказна.

„Најзагрижувачкиот пропуст е што дури ни половина од земјите во европскиот регион немаат национален акционен план за заштита на своето здравје од екстремна топлина. Многу луѓе сè уште не препознаваат дека се лично изложени на ризик, дури и кога е активиран црвен аларм. Земјите пријавија недостаток на климатизирани јавни засолништа, а бавната бирократија е посебен проблем – во некои земји, прогласувањето на топлотен бран се одложува од процедурални причини, што сериозно го забавува одговорот на здравствените служби“, остро рече директорот на СЗО.

„Екстремната топлина е закана за безбедноста, а не проблем на еден сектор“

Клуге нагласува дека низ цела Европа, домовите за стари лица, бездомниците и социјално изолираните граѓани сè уште редовно остануваат надвор од дофат на помош и дека здравствената инфраструктура мора да стане поотпорна на климатските промени. Сепак, тој забележува дека состанокот покажал и еден важен позитивен развој – земјите конечно почнаа да ги поврзуваат службите за итни случаи, урбанистите и министерствата за здравство и животна средина.

„Оваа координација во рамките на владите – изградена околу заедничкото признавање дека екстремната топлина е закана за здравствената безбедност, а не само секторски проблем – е една од најважните промени што сме ги виделе. СЗО сега ќе ги собере сите лекции и ќе ги стави на располагање на сите 53 земји-членки, а ние сме подготвени да обезбедиме директна техничка поддршка на секој што сака да ги зајакне своите системи. Сега работиме на два фронта: треба итно да го поправиме она што не успеа во последните недели пред да пристигне друг топлотен бран, но и да изградиме здравствени системи кои се подготвени за екстремна топлина на долг рок“, заклучи д-р Ханс Анри П. Клуге.