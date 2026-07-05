Софија има целосна сила, динамика и инфраструктура за покривање на Евровизија и оценувам дека ние ќе бидеме домаќин, престојат разговорите со партнерите, но Софија е природен домаќин, што докажа со претседавањето со ЕУ, беше домаќин на Детската Евровизија, на Џиро д’Италија, изјави пред новинарите заменик-градоначалничката за култура и туризам во општина Софија Ирина Дакова.

Таа учествуваше на отворањето на фестивалот „Софија на младите“.

Во врска со нашата кандидатура, партнерите побараа да дадеме конкретни одговори, покрај салата, каде што ќе се наоѓа евроселото, каде што ќе биде поставен големиот тиркизен тепих, кој е долг 200-300 метри и широк помеѓу пет и осум метри, рече и Дакова.

Софија има цел екосистем од слични локации и згради. Покрај фактот дека Арена Армеец ќе биде местото каде што сè ќе се одвива, ќе го користиме Софискиот технолошки парк за да го обединиме градежниот фонд. Тепихот ќе биде поставен во просторот пред Националниот дворец на културата, истакна таа.

Евроселото, каде што ќе бидат посетителите, ќе биде околу Националниот дворец на културата, бидејќи безбедносните барања се исклучително високи. Ќе биде оградено, а пристапот што ќе биде обезбеден ќе биде од типот на аеродромска безбедност – преминот ќе биде преку специјални скенери. Во непосредна близина се наоѓа „Топлотцентрала“, која ќе биде срцето на ноќниот живот, како и Јужниот парк.

Најважните работи што ги има Софија се зелените политики, метрото, транспортот и поврзаноста во градот, додаде Дакова. Мислам дека концептуалното ниво на кое го развивме концептот е исклучително модерно, додаде таа. (МИА)