Смртта на Линдзи Греам го натера Трамп да размислува за сопствената смртност

Претседателот Доналд Трамп наводно размислувал за сопствената смртност по смртта на неговиот пријател и колега републиканец Линдзи Греам.

Јавно и приватно, 80-годишниот Трамп изјави дека бил шокиран од ненадејната смрт на Греам на 11 јули. Блиски до претседателот велат дека Трамп е потресен од смртта на близок сојузник, речиси 10 години помлад, според „Вашингтон пост“.

„Реков: ‘Луѓе, едноставно не можам да верувам’“, изјави Трамп за емисијата „Meet the Press“ на Ен-Би-Си на 12 јули, опишувајќи ги своите чувства откако дознал дека Греам починал.

Во друго интервју за Фокс енд френдс на 13 јули, Трамп повтори дека Греам бил „работохолик“ и „едноставно не престана“.

Трамп ќе присуствува на погребот на Греам во вторник попладне, а подоцна да води почит кон поранешниот сенатор од Јужна Каролина во Националната катедрала во Вашингтон.

Греам почина претходно овој месец од кинење на аортата во срцето – веројатно предизвикано од стврднување на артериите, изјавил медицинскиот коронер. Греам почина кратко по враќањето во Соединетите Држави од посетата на Украина.

Трамп рекол дека разговарал со Греам по телефон, само неколку часа пред да почине 71-годишниот сенатор.

„Она што го прави уште почудно е што добив повик синоќа, некаде рано навечер… и тој се јави, рече ‘сè е подготвено за Законот SAVE America’“, изјави Трамп за Ен-Би-Си. „Звучеше малку уморно, но совршено, но малку уморно“.

Во интервјуата, претседателот постојано истакнуваше колку вреден и енергичен бил Греам, нагласувајќи колку неочекувана била смртта на сенаторот.

„Не се чувствувам баш најдобро. Беше одличен човек. Беше пријател. Постојано ми се јавуваше. Би рекол „престани да ме викаш Линдзи“. Едноставно – беше неверојатен“, изјави Трамп за „Фокс енд Френдс“.

„За него сè беше поврзано со работата“, додаде Трамп.

Трамп, кој е опишан и како работохолик од неговите блиски сојузници, размислувал за сопствениот живот по смртта на Греам.

Во интервју за Њузмакс на 13 јули, претседателот рече дека „постојано“ го гледа видеото од себе како го преживува обидот за атентат во 2024 година на неговиот митинг во Батлер, Пенсилванија.