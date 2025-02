Сириец избоде пет лица во Вилах, Австрија, почина 14-годишник

23-годишен Сириец по случаен избор избодел петмина минувачи во Вилах, град во јужна Австрија, соопшти полицијата. Во нападот загина 14-годишно момче, а четири лица се повредени. Полицијата го привела осомничениот. Мажот е сириски државјанин кој легално престојува во Австрија, соопшти полицијата.

„Ова е исклучителен и шокантен настан. Вакво нешто досега не е видено во Корушка“, изјави Рајнер Дионисио, шеф на одделот за односи со јавноста на полицијата во Каринтија. „Позадината на овој напад сè уште не е позната, а во моментов е во тек темелна истрага за целиот случај“, додаде тој.

Нападот се случил околу 16 часот на штанд за колбаси во центарот на Вилах, а 23-годишен Сириец ненадејно ги нападнал минувачите со нож, пишува „Кроне цајтунг“. Сите жртви се мажи. Две лица се полесно повредени, а две се тешко повредени, пренесува Индекс.хр.

„Четириесет и двегодишен доставувач на храна, исто така сириски државјанин, бил сведок на нападот. Без размислување се упатил со своето возило кон напаѓачот“, рече Дионисио. Полицијата во моментов врши интензивна потрага низ Корушка под раководство на Државниот завод за заштита на уставниот поредок и Државниот завод за криминалистички истраги. Истрагата треба да утврди дали има можна терористичка позадина за нападот.

„Можете јасно да го видите како се смее на снимката од апсењето“, рече Дионисио. „Со оглед на околностите, можеме да бидеме благодарни што сведокот можеше да го онеспособи напаѓачот“, додаде тој. Напаѓачот, кој претходно не и бил познат на полицијата, имал картичка за барател на азил на себе и наводно престојувал во прифатниот центар Лангауен. Сведоците исто така велат дека тој извикал Алаху Акбар.

„Ова страшно злосторство мора да има најтешки последици! Јас секогаш сум го кажал тоа јасно: кој живее во Корушка, во Австрија, мора да ги почитува законите и да се приспособи на нашите правила и вредности“, рече гувернерот на Корушка, Петер Кајзер. „Секој што нема да го стори тоа мора да се соочи со најстрогите последици – да биде изведен пред суд, затворен и депортиран! рече тој.

И гувернерот изрази сочувство до семејството и жртвите: „Моето најдлабоко сочувство, како гувернер и пред се како татко, одам до семејството на убиениот млад човек.

Лидерот на Партијата на слободата (FPÖ) Ервин Ангерер беше меѓу првите кои го коментираа нападот. Тој изјави дека е „длабоко шокиран од бруталниот напад со нож“ и ја критикуваше владејачката ОВП: „Ние во Партијата на слободата со години предупредуваме за вакви ситуации, кои се резултат на катастрофалната политика за азил на владејачката партија предводена од ОВП. Ние сме единствената партија која решително бара итна демонстрација на криминалот и продолжување на надворешноста“.

Полицијата соопшти дека се уште не е јасно дали осомничениот делувал сам, па затоа продолжува со потрагата по евентуални дополнителни осомничени.

