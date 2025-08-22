Шведска студија: Овие три професии ќе бидат првите што ќе бидат погодени од вештачката интелигенција

Неколку независни студии заклучија дека две третини од занимањата ќе можат да бидат заменети или во голема мера извршени од вештачка интелигенција во многу блиска иднина. Алмега, шведското здружение на работодавачи во услужниот сектор, кое ги обединува 10.000 компании со околу 500.000 вработени, во својот извештај наведува дека, меѓу другите, ревизорите, статистичарите и техничарите за звук наскоро би можеле да бидат заменети со технологија.

Од друга страна, електричарите, полицајците и возачите на брза помош ќе бидат значително помалку погодени од технологијата на вештачката интелигенција, според извештајот спроведен од истражувачка група во Меѓународниот монетарен фонд, пишува шведскиот дневен весник „Дагенс Нихетер“.

Форбс пишува дека извештајот на американската консултантска компанија „МекКинзи“ предвидува дека 30 проценти од денешните работни места во Соединетите Држави може да бидат автоматизирани до 2030 година, а 60 проценти би можеле значително да се променат поради алатките за вештачка интелигенција. Инвестициската банка Голдман Сакс верува дека до половина од работните места во САД би можеле да бидат целосно автоматизирани до 2045 година со помош на генеративна вештачка интелигенција и роботика.

Најчесто користениот метод за мерење на изложеноста на една професија на вештачка интелигенција се базира на тоа колку човечките вештини потребни во таа професија се преклопуваат со вештачката интелигенција. Колку повеќе вештини се преклопуваат, толку е поизложена професијата. Занимањата најизложени на генеративна вештачка интелигенција се во услужниот сектор, првенствено во некои услужни индустрии кои бараат интензивно знаење.

Сепак, високата изложеност на вештачка интелигенција може да има различни последици за различни занимања. Во некои занимања, луѓето можат целосно да бидат заменети со вештачка интелигенција, додека во други занимања, алатките за вештачка интелигенција првенствено можат да го надополнат човечкиот фактор и да го променат самиот начин на кој се извршува работата.

Најголемиот дел од изложените занимања е во финансиите и осигурувањето.

Во однос на пазарот на трудот во европските земји, студиите покажуваат дека 65 проценти од вработените работат во занимања кои се умерено изложени на вештачка интелигенција, додека 25 проценти се во занимања кои се многу високо изложени. Приближно 10 проценти од вработените не можат да бидат заменети со технологија.

Секторите најизложени на вештачка интелигенција се во приватниот услужен сектор, со најголем дел од високо изложените занимања во финансиите и осигурувањето, проследени со информатичко-комуникацискиот сектор, каде што се наоѓа ИТ секторот, според извештајот на Алмега.

Голем дел од високо изложените занимања постои и во јавната администрација. Во земјоделството и шумарството, градежништвото и хотелската и угостителската индустрија, напротив, има малку занимања со висока изложеност на вештачка интелигенција.

Претходните технолошки скокови во кои луѓето беа заменети со машини првенствено влијаеја на рачните работни места, како што беше случај, на пример, за време на роботизацијата на индустријата во 1980-тите и 1990-тите. Кога станува збор за воведување на вештачка интелигенција, таканаречените ментални работни места првенствено ќе се променат или ќе исчезнат.

Воведувањето роботи во индустријата, исто така, имаше најголемо влијание врз достапноста на работни места за мажи со пониско образование и приходи. Воведувањето на вештачка интелигенција во услужниот сектор, од друга страна, може да значи помалку работни места за високо образовани и добро платени работници и да има понегативно влијание врз жените отколку врз мажите.

Сепак, Алмега пишува во извештајот дека ова не мора нужно да биде случај, бидејќи изложеноста на вештачка интелигенција веројатно ќе има различни последици за различни занимања. Во некои занимања, вештачката интелигенција ќе ги замени луѓето и работните места ќе бидат помалку, додека во други занимања, технологијата може да се гледа како додаток за подобро извршување на работата. Ова би можело да доведе до повеќе работни места и повисоки плати.

Во извештајот, Алмега состави преглед на истражувања за тоа кои професионални групи најверојатно ќе бидат погодени од вештачката интелигенција. Истражувањето главно се базираше на податоци од САД, но, според Алмега, резултатите се релевантни и за европскиот пазар на трудот.

Работни места што би можеле да исчезнат: графички дизајнер, ревизор, статистичар, администратор во здравствена заштита, компјутерски програмер, софтверски инженер, техничар за звук.

Работни места што би можеле да се променат: архитект, лекар, судија, социјален работник, наставник, агент за недвижности, медицинска сестра, инженер.

Работни места што би можеле да бидат најмалку погодени: дадилка, готвач, благајник, електричар, полицаец, возач на брза помош, физиотерапевт. (Извор: Индекс.хр)