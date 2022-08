Шолц се качи на тенк за време на посетата на украинските војници (ВИДЕО)

Германскиот канцелар Олаф Шолц денеска ги посети украинските војници кои се во Германија на обука за управување со германските тенкови.

По тој повод, Шолц вети дополнителна воена помош за Украина.

„ Германија сака да даде свој придонес војниците во Украина да ја добијат оптималната поддршка што им е потребна“ објасни тој.

Шолц го посети воениот полигон Путлос, каде што украинските војници се обучуваат за употреба на противвоздушно оклопно возило Гепард.

„ Германија дава на располагање модерно и ефективно оружје, бидејќи Украина има право да ја брани сопствената земја, интегритет, независност и суверенитет“, рече канцеларот.

Тој изрази восхит од украинските војници за нивната храброст и се заблагодари на германската армија за вклученоста во обуката на украинските колеги. Шолц беше импресиониран од потенцијалот на Гепардот и рече дека видел колку е ефикасен во одбраната на воздушните напади.

German Chancellor Olaf Scholz decided to personally test the 1970s Gepard anti-aircraft systems before sending them to Ukraine.

Guess he hopes that this will improve his record low approval rating of just 25%? pic.twitter.com/7rnM2vlOP2

— StarBoy 🥭 (@StarboyHK) August 25, 2022