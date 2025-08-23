Се врати од пензија: Даниел Деј-Луис сними нов филм, објавен е трејлер

23/08/2025 18:22

По осумгодишно пензионирање како глумец, легендарниот Даниел Деј-Луис повторно се појави пред камерата, а првиот трејлер за неговиот нов филм, независната драма „Анемона“, е објавен. Според „Холивуд репортер“, тој глуми покрај Шон Бин во филмот, кој е трогателна приказна за односот меѓу двајца браќа.

Приказна за отуѓени браќа

Интензивниот и мрачен трејлер алудира на приказната за еден маж на средна возраст (Шон Бин) кој го напушта својот дом во предградието и оди во шумите на северна Англија. Таму, тој се среќава со својот отуѓен брат (Деј-Луис), кој живее како пустиник.

Според официјалниот опис, „Анемона“ е „семејна драма за животи уништени од навидум непомирливо наследство на политичко и лично насилство“. Описот продолжува велејќи: „Поврзани со мистериозно, комплицирано минато, мажите делат напната, ако понекогаш нежна, врска – врска што засекогаш е променета од разорните настани што се случија децении претходно“.

Заедно со Деј-Луис и Бин, во филмот глумат и Саманта Мортон и Семјуел Ботомли.

Семеен проект и крај на пензионирањето

Филмот, кој ќе ја има својата светска премиера на Филмскиот фестивал во Њујорк помеѓу 26 септември и 13 октомври, го означува враќањето на трикратниот добитник на Оскар по осумгодишна пауза. Интересно е што „Анемона“ е режисерско деби на неговиот син, Ронан Деј-Луис, а сценариото го напишаа двајцата.

Последниот филм во кој Деј-Луис глумеше беше „Фантомска нишка“ од 2017 година. Пред објавувањето на тој филм, актерот ја шокираше јавноста со изјава за неговото пензионирање: „Даниел Деј-Луис повеќе нема да работи како актер. Тој е исклучително благодарен на сите свои соработници и публиката што беше со него во текот на многуте години. Ова е приватна одлука и ниту тој, ниту неговите претставници нема да дадат понатамошен коментар на оваа тема.“

Поврзани содржини

Долф Лундгрен се појави во јавноста по закрепнување од ракот
Ник Кејв во Скопје: Незаборавна вечер со големиот рок музичар и поет
Гламурозен црвен килим на 31.Сараево филм фестивал, прошета и една македонска актерка
Како најнеочекуваната поп ѕвезда од 2025 година останува на врвот, без турнеја или нов албум
Шерон Стоун во опасниот фустан без долна облека го потврди статусот на икона
Габи Новак погребана во Загреб, почива покрај Матија, Арсен и нејзината мајка
Јон Ајди со промоција на „Don’t Break It“ – нов сингл, видео и моќен настап во Скопје
Од Бугарија пристигнаа Ник Кејв и Колин Гринвуд, а од Грција пијаното: Скопје е спремно за легендарниот концерт на Стадионот на АРМ

Најчитани