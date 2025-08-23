Се врати од пензија: Даниел Деј-Луис сними нов филм, објавен е трејлер

По осумгодишно пензионирање како глумец, легендарниот Даниел Деј-Луис повторно се појави пред камерата, а првиот трејлер за неговиот нов филм, независната драма „Анемона“, е објавен. Според „Холивуд репортер“, тој глуми покрај Шон Бин во филмот, кој е трогателна приказна за односот меѓу двајца браќа.

Приказна за отуѓени браќа

Интензивниот и мрачен трејлер алудира на приказната за еден маж на средна возраст (Шон Бин) кој го напушта својот дом во предградието и оди во шумите на северна Англија. Таму, тој се среќава со својот отуѓен брат (Деј-Луис), кој живее како пустиник.

Според официјалниот опис, „Анемона“ е „семејна драма за животи уништени од навидум непомирливо наследство на политичко и лично насилство“. Описот продолжува велејќи: „Поврзани со мистериозно, комплицирано минато, мажите делат напната, ако понекогаш нежна, врска – врска што засекогаш е променета од разорните настани што се случија децении претходно“.

Заедно со Деј-Луис и Бин, во филмот глумат и Саманта Мортон и Семјуел Ботомли.

Семеен проект и крај на пензионирањето

Филмот, кој ќе ја има својата светска премиера на Филмскиот фестивал во Њујорк помеѓу 26 септември и 13 октомври, го означува враќањето на трикратниот добитник на Оскар по осумгодишна пауза. Интересно е што „Анемона“ е режисерско деби на неговиот син, Ронан Деј-Луис, а сценариото го напишаа двајцата.

Последниот филм во кој Деј-Луис глумеше беше „Фантомска нишка“ од 2017 година. Пред објавувањето на тој филм, актерот ја шокираше јавноста со изјава за неговото пензионирање: „Даниел Деј-Луис повеќе нема да работи како актер. Тој е исклучително благодарен на сите свои соработници и публиката што беше со него во текот на многуте години. Ова е приватна одлука и ниту тој, ниту неговите претставници нема да дадат понатамошен коментар на оваа тема.“