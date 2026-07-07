Првите реакции за „Одисеја“ за „зачудувачкиот“ еп и „беспрекорното филмско творештво“ на Кристофер Нолан: „Одзема здив, смело и совршено“

Лос Анџелес – „Одисеја“ на Кристофер Нолан конечно им беше претставена на членовите на филмскиот печат, кои ја нарекуваат адаптацијата на Хомеровиот еп од страна на добитникот на Оскар „зачудувачки достигнување“ со „беспрекорна филмска режија“. Се чини дека Нолан има уште еден голем хит во рацете.

„Филмска гозба“, напиша Пери Немироф од „Колидер“. „Голема и фасцинантна изведба на Хомеровиот еп, која се чувствува уникатно како Кристофер Нолан. Искрено е тешко да се замисли кој било друг режисер на планетата да може да го донесе тој изворен материјал на екран со толку голем обем, опсег и срце“.

Уредникот на „Дискусинг филм“, Ендру Џ. Салазар, го нарече филмот „зачудувачки достигнување“, додека Дејвид Ерлих од „ИндиВајр“ забележа дека „последниот чин го наградува патувањето“ и покрај некои незгоди по патот.

„Беспрекорна филмска режија, секој сантиметар епски колку што би очекувале“, рече воодушевено филмскиот новинар Сајмон Томпсон. „Предводејќи ја ѕвездената екипа, Мет Дејмон му дава сè на Одисеј во најдобрата моќна изведба во кариерата. Роберт Патинсон е извонреден како Антиној, а Еумеј на Џон Легуизамо е возвишен.“

Џез Тангкеј од „Варајети“ го поздрави филмот како „зачудувачки достигнување“ и „триумфален, спектакуларен еп“, додека стручниот аналитичар за награди на изданието Клејтон Дејвис забележа: „Мет Дејмон води со цврстина, додека Том Холанд носи чувствителност и срце… Тоа е уште еден хит за Нолан, кој неговите тврдокорни обожаватели ќе го варат со децении што доаѓаат.“

Ерик Дејвис од „Фанданго“ сподели пофалби за Роберт Патинсон, пишувајќи: „Тој е толку лукав, манипулативен и бескрајно забавен за гледање. Патинсон се наведнува целосно во злосторството на ликот, а тоа резултира со една од моите омилени изведби на него.“ Тој, исто така, го нарече филмот „апсолутен триумф и крунисувачки кинематографски достигнување од еден од најголемите режисери на нашето време.“

Мет Дејмон го предводи филмот „Одисеја“ во главната улога на Одисеј, додека филмот раскажува за неговото мачно долгогодишно патување за да се врати дома кај неговата сопруга Пенелопа (Ан Хатавеј) и синот Телемах (Том Холанд), по завршувањето на Тројанската војна. Во раскошната екипа се и Зендаја, Лупита Њонго, Роберт Патинсон, Шарлиз Терон, Џон Легуизамо, Елиот Пејџ, Џон Бернтал и други.

„Одисеја“ е особено првиот наративен филм кој е целосно снимен со камери Imax. Нолан претходно откри за списанието Empire дека „снимил над 2 милиони стапки филм“ за време на снимањето на „Одисеја“, кој се снимал 91 ден минатата година.

„Како режисер, барате празнини во кинематската култура, работи што не се направени порано“, изјави Нолан за „Емпаер“ за тоа зошто избрал да го адаптира грчкиот еп на Хомер. „И она што го видов е дека целата оваа голема митолошка кинематографија со која пораснав – филмови на Реј Харихаузен и други работи – никогаш не сум ја видел направена со таква тежина и кредибилитет што би можела да ја направи една продукција со буџет од А и голема холивудска, IMAX продукција“.

„Одисеја“ се отвора во кината на 17 јули од „Јуниверсал пикчерс“. Погледнете ги првите реакции во објавите подолу. (Варајети)