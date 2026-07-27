Преведувачката на „Одисеја“ го критикува филмот на Нолан: „Нема психолошка и етичка длабочина“

Емили Вилсон, англиски класицист чиј превод на Хомеровата „Одисеја“ од 2017 година беше цитиран од Кристофер Нолан во раниот публицитет за неговата исклучително успешна адаптација на епот, остро го критикуваше филмот, велејќи дека „нема ништо убедливо да каже“ и дека „нема психолошка, емоционална, политичка и етичка длабочина“.

Во остар есеј за „Лондон ривју оф букс“, Вилсон пишува: „Се надевав дека афинитетот на Нолан кон овие хомеровски теми може да го турне кон нови креативни височини и да му овозможи да создава поверливи ликови. Но, ‘Одисејата’ ја прикажува неговата вообичаена комбинација на грандиозност и површност… визијата на филмот е премногу конфузна, неговите ликови премногу неразвиени, за да го испорача она што полу-ветува во однос на големите идеи – иако е многу добар во пренесувањето на големи експлозии и големи џинови“.

Вилсон додава: „На Нолановата ‘Одисеја’ ѝ недостасуваат многу од елементите што го прават епот голем. Нема ништо убедливо да каже за времето, сеќавањето, историјата, војната или за односот помеѓу славното враќање на еден воин и животите на неговото семејство, непријателите, другарите, пријателите и соседите. Ѝ недостасува психолошка, емоционална, политичка и етичка длабочина. Нејзината наративна структура е трикови. Пишувањето е ужасно. Ниеден од ликовите нема убедлива мотивација за своите постапки или зборови. Нема сцени со секс, а целата храна изгледа ужасно“.

Вилсон, исто така, го забележа восхитот на Нолан за воведниот стих од нејзиниот превод на „Одисеја“: „Кажи ми за еден комплициран човек“ – но додаде: „Би се срамела да напишам кој било дел од ова сценарио“.

Вилсон, која е претседател на одделот и професор по класични студии на Универзитетот во Пенсилванија, исто така го нападна во интервју за „Сандеј тајмс“, велејќи: „Воопшто не ми се допадна емоционално. Што мислам дека делумно се должи на фактот дека, за разлика од Хомер, не е многу добро напишано сценариото“.

„Ликовите немаат длабочина каква што имаат хомеровските ликови. Се чувствував: ‘Дали навистина ми е гајле дали овој човек ќе се врати кај жена си?’ Не ми дадовте никаква причина“.

Сепак, Вилсон го призна влијанието што филмот веќе го има врз културната свест за античката грчка литература, како и за самото кино. Велејќи дека „објавувањето на ‘Одисеја’ е сè уште настан за славење“, таа сугерира: „Овој еп ја враќа публиката во кината… преводите на ‘Одисеја’, вклучувајќи го и мојот, летаат од полиците… [и] можеби филмот ќе убеди неколку администратори на колеџи да не ги намалуваат своите оддели за литература, јазик и историја“.

„Нолан“, вели Вилсон, „се труди најдобро што може повторно да ја натера пошироката јавност да чита и јас сум благодарна“.