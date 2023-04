Протече видео од обидот за атентат врз јапонскиот премиер: Телохранителите на висина на задачата

На социјалните мрежи се појави видео на кое се гледа моментот когаврз јапонскиот премиер Фумио Кишида изврѓен е обид за атентат, за време на неговиот престој во градот Вакајама.

На видеото може да се види како се фрла некаква експлозивна направа кон Кишида, која еден од неговите обезбедувачи најпрво ја запира со актовка, а потоа ја клоца.

После тоа, обезбедувачот ја отвора актовката, која ја користи како штит за да го заштити премиерот и со него заминува на безбедно.

Footage of yesterday's assassination attempt on #Japanese Prime Minister Fumio Kishida in Wakayama City. pic.twitter.com/Pd7ydyw3v0

— NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2023