Предлогот на Елон Маск за мир во Украина

Елон Маск на Твитер даде предлог како да се сопре војната во Украина. Објави и анкета во која праѓува дали се согласуваат со него.

„Украинско-руски мир:

– Да се повторат изборите во анектрианите региони под надзор на ОН. Русија заминува ако тоа е волја на народот.

– Крим е формално дел од Русија, како што беше од 1783 година (до грешката на Хрушчов)

– Водоснабдувањето на Крим е обезбедено.

– Украина останува неутрална“, напиша Маск.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022