Пауел најави намалување на каматните стапки на ФЕД, акциите скокнаа

Американските акции скокнаа во петокот откако претседателот на Федералните резерви, Џером Пауел, навести за можноста за намалување на каматните стапки за време на неговиот долгоочекуван говор во Џексон Хоул.

На годишниот конклав на ФЕД во Вајоминг, Пауел во млакиот говор рече дека иако невработеноста во САД останува ниска, „со политиката во поблага зона, фундаменталните перспективи и променливата рамнотежа на ризиците може да бараат прилагодување на нашиот став за политиката“.

Централниот банкар во подготвените забелешки рече дека „рамнотежата на ризиците се чини дека се менува“ помеѓу двојниот мандат на ФЕД за целосна вработеност и стабилни цени. Тој наведе „широки промени“ во даночните, трговските и имиграциските политики.

Пазарите последен пат проценија околу 91 процент шанса за намалување од четвртина поен на состанокот во септември, според алатката CME FedWatch.

Берзата е под притисок оваа недела поради загриженост за зголемени проценки и постојана инфлација. Перспективата за пониски каматни стапки помогна да се поттикнат делови од пазарот кои го пропуштија растот оваа година, а инвеститорите ги отфрлија технолошките акции со мега капитализација во корист на акции со мала капитализација и вредносни акции.