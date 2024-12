Патнички авион се урна во Казахстан. Објавена снимка од несреќата

Патнички авион со 72 лица се урна во Казахстан, соопшти тамошното Министерство за вонредни ситуации.

Летот на Азербејџан ерлајнс летал од главниот град Баку за Грозни во Русија, но бил пренасочен поради магла. Се урна во близина на аеродромот Актау на западот на земјата.

Reports are coming in of an accident at Aktau Airport, Kazakhstan involving an Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190. pic.twitter.com/X42mS3sSsO

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) December 25, 2024