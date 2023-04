Патнички авион под оган среде хаосот во Судан

Патнички авион кој требаше да полета од Судан за Саудиска Арабија се најде под оган за време на борбите во Картум, соопшти авиокомпанијата на Саудиска Арабија.

Ербас А330 кој летал за Саудиска Арабија „се нашол сред стрелба“ пред неговото планирано полетување за Ријад, соопшти Саудиска Арабија.

„Потврдено е дека сите членови на персоналот на авиокомпанијата пристигнале безбедно во амбасадата на Саудиска Арабија во Судан“, се вели во соопштението.

„Во меѓувреме, авионот што леташе над Судан се врати, а сите други летови до и од Судан се суспендирани за да се зачува безбедноста на патниците и членовите на екипажот.

BREAKING: Planes on fire at Khartoum airport after coup attempt in Sudan pic.twitter.com/aWdyMv23xs

— BNO News (@BNONews) April 15, 2023