Откриено кој седеше во српското жири кое ѝ даде на Хрватска 0 поени

Виена- За време на финалната вечер на Евровизискиот натпревар за песна 2026, што се одржа во Виена викендов, беа објавени и гласовите на српското стручно жири, а сега, според неофицијални информации, познати се и имињата на музичарите кои одлучуваа за поените. Идентитетите на членовите на жирито беа чувани во тајност до самото финале, пишува Србија Данас.

Како гласаше српското жири

Гласовите на српското стручно жири, објавени за време на преносот во живо пред милиони гледачи низ Европа, беа распределени на следниов начин: Грција доби 12 поени, Италија 10, а Малта 8. Седум поени ѝ припаднаа на Бугарија, шест на Данска и пет на Норвешка. Израел следеше со четири поени, Молдавија со три, Австралија со два и Полска со еден поен.

Хрватска доби 0 поени од соседното жири, додека хрватското жири ѝ даде на Србија 12. Српската публика ѝ даде на Хрватска 12 поени.

Прво, се рашири погрешна листа

Како што прво наведе сајтот eurovoix.com, се разговарало за следните имиња: Ана Машуловиќ, Ива Грујин, Лена Стаменковиќ, Сашка Јанкс и Лука Живковиќ. Но, неколку часа подоцна се појави нова листа на членови на жирито.

Душан Алагиќ

Иван Милеусниќ

Матеја Блажиќ

Анѓела Враниќ Лорес

Александра Ковач

Јелена Томашевиќ

Марија Мариќ Марковиќ (Мари Мари)

Кои се овие луѓе?

Душан Алагиќ — српски композитор, текстописец, продуцент и мултиинструменталист. Работел со бројни регионални изведувачи како Жељко Јоксимовиќ, Јелена Томашевиќ, Марија Шерифовиќ и Северина, а учествувал и во неколку евровизиски проекти за Србија.

Иван Милеусниќ – српски танчер, кореограф и музичар. На пошироката публика ѝ е познат и по соработката со Данијела Кариќ со која објавуваше музика. Тој е активен и на српската денс сцена како судија и организатор на денс проекти.

Матеја Блажиќ – текстописец и музичар кој соработува со изведувачи од регионалната поп сцена. Таа не е меѓу најмедиумски експонираните имиња, но се појавува во авторски и продуцентски заслуги за песни.

Анѓела Враниќ Лореш – музички автор и изведувач поврзан со регионалната поп сцена, најчесто преку авторство и соработки.

Александра Ковач – српска пејачка, композиторка и продуцентка, позната уште од деведесеттите години кога настапуваше во дуото К2 со нејзината сестра Кристина Ковач. Подоцна, таа разви успешна соло и продуцентска кариера, а работеше и на филмска и телевизиска музика.

Јелена Томашевиќ – една од најпознатите српски поп пејачки. Таа ја претставуваше Србија на Евровизија во 2008 година со песната „Оро“ од Жељко Јоксимовиќ и постигна голем регионален успех.

Марија Мариќ Марковиќ – српска пејачка и текстописец позната под уметничкото име Мари Мари. Таа беше популарна кон крајот на 1990-тите и почетокот на 2000-тите, особено на српската поп-сцена, со песни како „Колен“ и други радио хитови.

Александра Ковач: Гласавме музички, а не политички

Пејачката и композиторка Александра Ковач, која претседаваше со стручното жири на Србија на Евровизискиот натпревар оваа година, откри детали за начинот на кој се доделувале поените, по бројните поплаки затоа што ѝ дале на Хрватска оценка 0, додека хрватското жири ѝ дало оценка 12 на Србија. Таа истакна дека жирито се водело исклучиво од музички критериуми, а не од политички, како што објави на својот Инстаграм профил.

Гласавме музички, а не политички

„Чест и задоволство ми е што сум претседател на српското жири на Евровизискиот натпревар 2026 година оваа година“, започна Ковач. „Инсистирав моите колеги и јас да гласаме музички, а не политички, бидејќи сме поканети професионално да ги оценуваме песните и изведувачите, а не да се занимаваме со евтина политика“.

Таа додаде дека секој член на жирито гласал независно, без меѓусебен договор. „Секој гласал за себе, врз основа на своето професионално мислење. Се согласивме никој да не ги знае гласовите на другите членови, за да не влијаеме еден на друг“, објасни таа.

Ковач, исто така, изрази гордост од настапот на српските претставници, бендот „Лавина“, велејќи дека таа и нејзините колеги од жирито им дале целосна поддршка. „Ги бодревме нашите момчиња од срце, кои дадоа врвен настап и му покажаа на светот како Лавина е супер!“, напиша таа.