Обама и Спилберг на концерт на Спрингстин – Барселона во шок

Барселона-Граѓаните на Барселона беа во шок во петокот кога поранешниот претседател Барак Обама со сопругата Мишел и режисерот Стивен Спилберг се придружија на толпата туристи за да посетат некои од главните локации во градот – иако со дополнителна безбедност.

Триото беше во Барселона, заедно со Кејт Кепшоу, сопругата на Спилберг, за да присуствува на концертот на нивниот пријател, поп-ѕвездата Брус Спрингстин на Олимпискиот стадион Луис Компани во Барселона во петокот вечерта.

Обама, Спилберг и Спрингстин вечераа во ресторанот Амар во хотелот Палас. Членот на персоналот Пол Перело постави фотографија на Инстаграм како позираат со персоналот за чекање и готвачите со коментар „задоволството што ти го носи оваа работа!“.

Готвачот на Амар, Рафа Зафра, изјави за еден локален медиум дека изненадувачката резервација била направена само неколку часа однапред, според The Guardian.

Познатиот шпанско-американски готвач Хозе Андрес „ми се јави и ми рече дека тоа е многу важна маса, но дека треба да не кажуваме ништо“, изјави Зафра за шпанското радио „Кадена СЕР“. „И, се разбира, почнав да истражувам и видов дека Обама доаѓа, дека Брус имал концерт.

Групата дојде „уморна“, но сакајќи да „проба сè“, рече Зафра и групата вечераше остриги, школки и кавијар.

Тие дури „испија малку“, додаде тој, велејќи: „Оној кој најдобро се однесуваше беше тој што мораше да работи денес“, рече Зафра, повикувајќи се на петочниот концерт на Спрингстин.

Вработениот во ресторанот, Пол Перело, на Инстаграм објави фотографија од персоналот и готвачите кои позираат со познатата тројка, со коментар „Задоволството што ти го носи оваа работа!

Во петокот, семејството Обама и Спилберг ги посетија некои од најпознатите културни знаменитости на Барселона. Постојките на турнејата беа поставени да ја вклучат базиликата Саграда Фамилија, дизајнирана од Антони Гауди и музејот на Пикасо.

Шпанските вести ги покажаа поранешниот претседател и првата дама како шетаат рака под рака низ центарот на Барселона, опкружени со голема група чувари.

Обама и Спрингстин за прв пат се сретнаа на претседателската кампања во 2008 година. Во 2021 година, тие беа домаќини на подкаст што ја создаде книгата “Renegades: Born in the USA”. За време на Обама, Спрингстин ги доби и почестите од Центарот Кенеди и Претседателскиот медал на слободата.

По турнејата низ Европа ова лето, Спрингстин со својот бенд ќе се врати во САД во август , по што ќе следат низа концерти наесен. Турнејата завршува на 8 декември во Центарот Чејс во Сан Франциско, Калифорнија.

(Ројтерс)

Patti, @MichelleObama and Kate Capshaw came out and did Glory Days with the @springsteen and the band!

Photo from Spring-Nuts FB page Susan Avery pic.twitter.com/OJvtyxin7s

— Spring-Nuts (@SpringNuts_) April 28, 2023