Мадона (67) објави видео со провокативни сцени. Обожавателите се воодушевени

Мадона (67) продолжува да ги поместува границите, овој пат со нов албум и едно од нејзините најпровокативни видеа во последно време, во кое се појавува и супермоделот Кејт Мос. Во десетминутното видео за „Confessions II“, пејачката влече млад човек во тоалет во ноќен клуб во една сцена за интимен момент.

Кралицата на попот клекнува пред млад човек во видеото додека трето лице гледа во шок од врвот на тоалетот. Потоа човекот ја зграпчува Мадона за задникот и ја крева. Останува нејасно дали станува збор за експлицитна сцена или само за провокативен танц.

Краткиот филм е всушност промоција за нејзиниот претстоен албум „Confessions II“, а високобуџетното видео вклучува и појавувања на бројни ѕвезди, како што се Кејт Мос, Бенедикт Камбербач, Одеса А’зион, па дури и Џулија Гарнер, која треба да ја игра Мадона во претстојниот биографски филм. Видеото ги обединува првите шест песни од албумот.

Обожавателите се воодушевени. „Во ера доминирана од двоминутни песни и 15-секундни кратки видеа снимени со мобилен телефон, Мадона ни даде 10-минутно кинематографски музичко искуство исполнето со уметност и раскажување приказни“, напиша еден.

„Во време кога музичките видеа се речиси ирелевантни, Мадона повторно ни го покажува тоа со цел филм од шест песни. Вака изгледаа вистинските музички видеа – таа ни покажува зошто е последната вистинска поп-ѕвезда“, додаде друг.

Видеото доаѓа откако пејачката ги привлече насловните страници минатиот четврток кога настапи во долна облека на Прајд во Њујорк. Додека настапуваше на сцената високо над публиката, Мадона изведе опасен трик. Таа смело ја замавна ногата преку проѕирна безбедносна бариера и се навали над насобраната толпа, делумно висејќи над работ на сцената.