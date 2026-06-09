Аријана Гранде повторно е сама: Раскина со момчето Итан по три години врска

Аријана Гранде и нејзиниот партнер, Итан Слејтер, раскинаа по три години врска. Иако веста за раскинувањето беше објавена дури сега, раскинувањето наводно се случило пред неколку месеци.

Пејачката и актерка Аријана Гранде и нејзиниот партнер Итан Слејтер раскинаа по три години врска, дознава Дејли Меил. Според извор близок до двојката, Гранде и Слејтер ја донеле одлуката по долго размислување, а врската завршила пред неколку месеци.

Не се знае многу за причината за раскинувањето, но изворот открил дека раскинувањето било пријателско и дека 32-годишната пејачка и 34-годишниот актер останале во добри односи.

Тие се запознале за време на снимањето на филмот

Двојката се запознала за време на снимањето на филмската адаптација на мјузиклот „Wicked“, чија премиера беше во 2024 година, додека продолжението пристигна во 2025 година. Гранде ја играше Галинда, додека Синтија Ериво ја играше Елфаба, а Слејтер имаше споредна улога како Бок.

Нивната врска стана јавна во јули 2023 година, кратко откако беше објавен разводот на Аријана Гранде од нејзиниот тогашен сопруг Далтон Гомез. Во тоа време, Слејтер се разделил и од сопругата Лили Џеј, со која има син, роден во 2022 година.

Извори во тоа време тврдеа дека Гранде и Слејтер почнале да се забавуваат дури откако двајцата ги завршиле своите бракови, но нивната врска се развила брзо и тие живееле заедно во Њујорк до крајот на 2023 година, објавува Дејли Меил.

Иако во голема мера ја чувале својата врска во тајност, Слејтер јавно ја пофалил Гранде во ноември минатата година, нарекувајќи ја нејзината изведба во продолжението на „Wicked“ „невообичаена“.

Пејачката наводно добро се справува со раскинувањето. Таа моментално е фокусирана на нејзината турнеја „Eternal Sunshine“, која започна во Оукленд на 6 јуни и завршува во Лондон на 1 септември. Тој работи и на студискиот албум „Petal“, чие објавување е закажано за 31 јули.