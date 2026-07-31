Новите тарифи на Трамп се можност за возвратен удар

Еве го повторно. Американскиот претседател Доналд Трамп ги зголемува и намалува тарифите без размислување, кршејќи ги меѓународните договори што самиот ги потпиша и речиси сигурно ги крши федералните закони. Единствената разлика овој пат е што тој има нов изговор за злоупотреба на тарифите: запирање на принудната работа.

Секако, администрацијата е во право дека се прави премалку во врска со принудната работа. Но, нејзината искажана загриженост е измама. Со новите тарифи кои тесно ги следат оние што Трамп ги наметна врз основа на трговските биланси, дали треба да веруваме дека билатералните трговски дефицити се случајно многу корелирани со употребата на принудна работа?

Откако Врховниот суд ги поништи претходните царини на Трамп, администрацијата воведе 150-дневни привремени царини – кои веќе беа прогласени за нелегални од судовите, но сè уште се предмет на жалба дури и откако истекоа кон крајот на јули – а сега и овие нови царини се по „истрага“ за наводниот неуспех на другите земји да ги контролираат злоупотребите на трудот. Не е изненадувачки што Кина, долго време осомничен извор на стоки произведени со принудна работа, во голема мера доби дозвола. Со својата контрола врз ретките земји и критичните минерали, Кина може да го удира Трамп кога сака. Кога друга земја има средства и подготвеност да возврати, Трамп секогаш се колеба (TACO). Овој пат, тој дури и не се потруди да започне борба со Кинезите.

Покрај тоа, ако Трамп навистина беше загрижен за принудната работа, тој ќе го решеше проблемот дома. На крајот на краиштата, Америка долго време е центар на принудна работа, поради дупката во 13. амандман на Уставот на САД: „Ниту ропство ниту принудно ропство, освен како казна за кривично дело за кое лицето ќе биде соодветно осудено, не треба да постои во Соединетите Држави или на кое било место кое е предмет на нивна јурисдикција“. Овој јазик беше озлогласено користен на југот на Џим Кроу за одбрана на употребата на бандите во синџири, и продолжува да се злоупотребува низ поголемиот дел од САД, при што помалку од една четвртина од американските држави ја забрануваат принудната работа. САД имаат само 5% од светското население, но имаат една четвртина од затворениците во светот. Според една од најтемелните студии за принудната работа во Америка (од Мајкл Појкер), речиси 1,4 милиони американски затвореници биле вработени во 2005 година, при што околу 600.000 работеле конкретно во производството – 4,2% од вкупната работна сила во производството во тоа време.

Кога Трамп безобѕирно воведе царини за остатокот од светот минатата година, тој го опиша потегот како „реципрочен“. Но, во овој нов контекст, реципроцитетот би барал високи царини за производи произведени во американските држави кои сè уште го експлоатираат затворскиот труд.

Новите тарифи против Европската унија се особено тешки за оправдување, бидејќи законот на ЕУ од 2024 година (Директивата за длабинска анализа на корпоративната одржливост) веќе го забранува увозот на стоки произведени со принудна работа, вклучително и оние произведени од подизведувачи. Во уште еден бисер на лицемерие, американскиот министер за трговија Хауард Лутник претходно тврдеше дека законот на ЕУ претставува „непотребни негативни оптоварувања“ за американските компании и дека САД затоа се подготвени да ги разгледаат „сите замисливи трговски алатки“.

ЕУ треба да го осуди ова лицемерие, а не да капитулира. Треба да воведе реципрочни тарифи за стоки произведени во американските држави кои најшироко користат затворска работа. Листата на стоки и компании за кои се вели дека користат затворска работа некаде во нивниот синџир на снабдување е обемна и вклучува водечки американски фирми како „Бургер кинг“, „Каргил“ и „Волмарт“. Ако постапките на Трамп ја мотивираат ЕУ да ја истражи принудната работа во САД, тоа ќе им направи услуга на американските работници. (За жал, речиси никој во ЕУ не ѕирнал за ова прашање; сè што слушнавме е воздишка на олеснување дека Европа не беше посилно погодена.)

Ниту лицемерието завршува тука. За да ги оправда новите тарифи против Канада, Трамп се повика на одредба од озлогласениот Закон за тарифи Смут-Холи од 1930 година, што им дозволува на САД да одговорат на дискриминаторските тарифи. Но, потсетете се дека целиот систем на Светската трговска организација се заснова на недискриминација, принцип што тарифните политики на Трамп очигледно го прекршија. Во овој случај, Канада воведе тарифи за американски стоки како одмазда за дискриминаторските тарифи на Трамп.

Уште еднаш, Трамп го поткопува меѓународното право во обид да заплени поголем дел од вредноста вградена во глобалните синџири на снабдување и во тој процес ѝ штети на американската економија. Да не заборави некој, тарифите се само дисторзивен данок што доаѓа на сметка на американските потрошувачи и конкурентноста на САД.

Трамповските војни не доведоа до никакво повторно распределување на производството. Всушност, работните места во производството во САД се намалија за 75.000 од неговата втора инаугурација, откако се зголемија под претседателот Џо Бајден. Во номинални бројки, трговскиот дефицит на САД со стоки всушност се зголеми за време на вториот мандат на Трамп, достигнувајќи рекордно високо ниво од 1,24 билиони долари. Тоа не е изненадување за ниту еден економист. Мултилатералните трговски дефицити зависат помалку од царините отколку од клучните макроекономски варијабли како што се домашните национални заштеди, метрика што рекордните фискални дефицити на Трамп ја поткопаа.

Трамп се извлекува со своето малтретирање затоа што премногу луѓе, дома и во странство, капитулираа пред него. Повеќето бизниси и сопернички влади заклучија дека е подобро да се сложуваат отколку да се бранат себеси. Но, Трамп е ист како и секој друг авторитарен лидер: нему му треба да се плашиш од него. Колку подолго светот му го дава она што му треба, толку е поголема катастрофата што нè чека сите.

(Џозеф Штиглиц, добитник на Нобелова награда по економија и професор на Универзитетот Колумбија, е поранешен главен економист на Светската банка (1997-2000), поранешен претседател на Советот на економски советници на претседателот на САД. Текстот е дел од мрежата на „Проект синдикејт“.)