Американскиот сон на Мамдани

Тезата на Франсис Фукујама од 1990-те за крајот на историјата беше последниот голем наратив што го обедини либерално-демократскиот Запад. Западниот либерално-демократски капитализам на социјална држава, тврдеше тој, беше најдобриот можен општествен систем. Единственото преостанато прашање беше емпириско: точно кога и како другите делови од светот ќе стигнат до истиот модел?

Овој наратив се распадна по 2001 година и постепено влеговме во ерата на брутален прагматизам. Единствениот конзистентен наратив го дадоа трамповските и европските расистички националисти: Развиениот христијански Запад е историски исклучок, богата, слободољубива цивилизација чиј опстанок е под постојана закана од имигранти, „културни марксисти“, ЛГБТ+ партизани и самообвинувачки Европејци.

Секако, „разбудениот“ наратив што го отфрлаат националистите е уште потесен во својата привлечност од нивниот. Се фокусира на еден расистички/сексистички непријател и дури не се обидува да го мобилизира мнозинството, бидејќи се занимава со подигнување на одредени групи, како трансродовите лица, до примерен статус на угнетени. Бидејќи повеќето луѓе не се трансродови, овој наратив им нуди на мнозинството само вина, наместо широко привлечна позитивна визија.

Но, нешто ново се појави со подемот на таканаречените демократски социјалисти во Соединетите Американски Држави. Во обраќањето по повод 250-годишнината од Декларацијата за независност, еден од нивните водечки експоненти, градоначалникот на Њујорк, Зохран Мамдани, понуди радикално поинаков наратив за тоа што се и што би можеле да бидат САД. Мамдани ја доби својата функција не промовирајќи академски пуризам, туку фокусирајќи се на локалните прашања и на социјално ранливите, со повици за бесплатна грижа за деца и автобуси, контрола на киријата и достапни здравствени услуги. И во своето обраќање од 4 јули, тој ја преточи својата политика во глобална визија:

„Ни се вели дека Америка е исклучителна затоа што сме побогати, посилни, помоќни од сите други… Вистината, пријатели мои, е дека Америка е исклучителна затоа што тука ништо не е фиксирано на свое место. Границата можеби е затворена, можеби сме стапнале на Месечината, но работата за исполнување на вредностите првично загарантирани во Декларацијата за независност – таа работа трае, пријатели мои, и ни припаѓа на сите нам. Им припаѓа и на нашите најнови Американци, на оние што стојат тука со мене денес, сите од кои неодамна беа натурализирани. Пред речиси една деценија, и јас почувствував она што го чувствувате вие ​​- радоста што повеќе не сте само њујорчанец, туку и Американец. Секој од вас поседува посебна моќ. Моќта да одредите што значи Америка“.

Визијата на Мамдани е, се разбира, идеолошка. Таа претставува поедноставена слика, а не неразубавена вистина. Најважно е што го предизвикува популистичкиот наратив директно, што е потврдено од хистеричните напади на десницата врз Мамдани. Во своето обраќање од 4 јули, претседателот Доналд Трамп очигледно мислеше на градоначалникот на Њујорк кога, правејќи пресврт во историјата, тврдеше дека: „Комунизмот е смртна закана за американската слобода. Тој е најголемата закана за нашата земја, вклучувајќи ја Првата светска војна, Втората светска војна, Перл Харбор, па дури и 11 септември“.

Но, подеднакво значајно е што Мамдани предизвика критики и од некои радикални левичари. Како одговор на неговите пофалби за Декларацијата за независност и Уставот на САД, „Јакобин“ објави коментар со наслов: „Запалете го Уставот уште еднаш“. Како што објасни слоганот, „Уставот не го запре Трамп – тој го овозможи неговото владеење“.

Очигледно има основа во ваквите аргументи. Како што покажуваат Федералистичките документи, најголемата загриженост на основачите беше да го ограничат влијанието на народот. Затоа Уставот воспостави Изборен колеџ и други институционални пречки за политичките мнозинства.

Основачите на Америка беа олигархиската елита на своето време. Џорџ Вашингтон беше еден од најбогатите луѓе во колониите. На првите неколку избори по основањето, само мал дел од граѓаните гласаа. Уставот, документ кој дефинитивно беше бел англосаксонски протестант, го штитеше ропството. Дури и ирските Американци долго време беа исклучени од чувствителни позиции во државната администрација.

Сепак, за одреден бренд левичари, дури и Франкфуртската школа беше реакционерен заговор. Доминантниот десничарски популистички наратив ја обвинува идеологијата на будењето на Антонио Грамши, а особено Херберт Маркузе и Теодор Адорно. Сепак, некои од левицата, како што е филозофот на Универзитетот Виланова, Габриел Рокхил, го отфрлаат западниот културен марксизам како антикомунистичко движење поддржано од ЦИА, дизајнирано да го дискредитира „всушност постоечкиот социјализам“. Во двата случаи, треба да се обрне внимание на забелешката на Жан-Пол Сартр дека текстот нападнат од двете страни – без разлика дали е Уставот на САД или „Еднодимензионалниот човек“ – веројатно е на вистинскиот пат.

Во овој контекст, обраќањето на Мамдани беше совршен пример за идеологија во позитивна смисла на тој термин. Ја поништи десничарската визија за САД како елитен бастион кој е загрозен од надворешни лица, и наместо тоа ги претставува како место кое е доволно силно да прифати и да им даде шанса на сиромашните, експлоатираните и угнетените во светот. Мамдани ја гледа токму таа карактеристика што десничарските популисти ја перцепираат како закана за американскиот идентитет – отвореноста кон надворешните лица – како извор на американската исклучителност. САД се богат симбол на надеж бидејќи им дадоа шанса на генерација по генерација имигранти да успеат.

Некои левичари, секако, би тврделе дека овој сон е лага, дека угнетувањето на пониските класи, расните малцинства и новодојденците никогаш не попуштило. Но, издавањето на тоа обвинение е како пукање празен куршум: нема никаква сила освен поттикнување на форма на самокритика што не води никаде. Визијата на Мамдани можеби не ја одразува целосната, неразубавена вистина, но е повистинита од алтернативата на Трамп и има потенцијал да мобилизира милиони – како што веќе се случи по неговиот избор.

Таков е генијот на Мамдани. Тој ги направи сиромашните и уморни новодојденци единствени автентични агенти на американскиот сон. Трамповите популисти се примитивни провинцијалци и среќни робови на мегакорпорациите. Денес, демократските социјалисти се тие што го отелотворуваат еманципаторското јадро на американскиот сон. Тие се вистинските американски патриоти.

(Славој Жижек, професор по филозофија на Европската школа за постдипломски студии. Текстот е дел од мрежата на „Проект синдикејт“.)