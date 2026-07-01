Америка сака бизнис, а помалку мир и демократија на Балканот

Во мај САД објавија нова политика за Западен Балкан: отсега нивните одлуки треба да бидат водени од потребата да се стремиме кон „директен поврат“ за американските компании. Ова ја заменува целта за „изградба на институции без крај“, што беше суштината на меѓународната политика од Дејтонскиот мировен договор за Босна и Херцеговина (БиХ) во 1995 година.

Но, оваа објава само го одразуваше она што веќе се случува во регионот под втората администрација на Трамп. Политички поврзаните Американци сакаат да заработат пари со ослабување на меѓународните институции на Дејтон. Тие бараат поддршка од американската влада, која таа со задоволство ја обезбедува. Секој чин на намалување на тие институции создава уште повеќе комерцијални можности.

Ова однесување го поткопува мирот што владее веќе 30 години. За Европејците, потребата е едноставна: да се признае дека Америка се однесува кон Западен Балкан како игралиште на деловни можности што е спротивно на европските интереси. Европејците мора да одговорат со тоа што ќе обезбедат право да стават вето на американските комерцијални договори за да ги заштитат своите интереси.

Босна и Херцеговина: Гасовод од договори

Политиката на администрацијата на Трамп за „директен поврат за американските компании“ е повеќе изјава за постоечката пракса.

За илустрација: минатата година, САД ги укинаа санкциите за долгогодишен босански политичар кој се претставуваше како про-МАГА (Милорад Додик – н.з.). Ова не беше затоа што тој (секогаш е човек) ја прекина својата активност што подлежи на санкции, што вклучува лобистички кампањи што вклучуваа еден договор од 4 милиони долари со цел да се обезбеди „независноста на Република Српска од Босна и Херцеговина“. Набргу потоа, братот на лобистот кој работеше на укинување на тие санкции основа американска компанија која веднаш беше објавена како сопственик на правата за изградба на нов гасовод, „Јужна интерконекција“. Соопштението следеше по интензивно лобирање на администрацијата, компанијата беше единствениот понудувач и нема искуство во изградба или работење на гасовод.

Освен веројатното овозможување на коруптивни практики во БиХ, претставено со овој случај, наскоро следеше и намалување на дејтонските институции: САД побараа оставка од високиот претставник, што и се случи. Високиот претставник е висок меѓународен функционер во БиХ и, што е клучно, има овластување да реши имотен спор што е критичен за гасоводот. Сепак, актуелниот претставник не се залагаше за решение кое е сочувствително кон сопствениците на гасоводот.

САД не ги подготвија своите партнери за ова барање, но сепак инсистираат брзо да се назначи замена, пред изборите во Босна и САД подоцна оваа година. Се заканија дека ќе ја преиспитаат својата посветеност на рамката на Дејтонскиот договор ако не го добијат она што го сакаат.

Акција, барање за брза одлука и закана, сето тоа се одвиваше како облекување како од „Кум“ од страна на мажи на средна возраст – овој циклус веројатно ќе се повтори.

Освен што им користат на американските компании, ваквите договори дополнително ги збогатуваат елитите и ги зацврстуваат на власт. Истите овие елити беа пречки за спроведување на Дејтонскиот договор, а особено за интеграцијата на БиХ во европските структури.

Нов, веројатно поприфатлив, висок претставник би можел да овозможи не само договор за гасоводот, туку и трансакции за повеќе од 1.000 спорни имоти, вклучувајќи имоти што босанските политичари долго време се обидуваат да ги контролираат. Високиот претставник штотуку даде предлог за решавање на тие спорови без корист за политичарите кои го поткопуваа мировниот договор. Со недели пред и по неговата оставка, Американци поврзани со МАГА ги посетуваа босанските политичари, вклучувајќи го и оној чии санкции беа отстранети, за разговори за комерцијални договори.

Администрацијата сугерира дека сопственоста на средствата од страна на САД би можела да обезбеди долгорочна стабилност. Но, еве уште еден пресврт: гласините во БиХ сугерираат дека американската компанија со концесија за гасоводот веројатно брзо ќе го продаде својот удел. Ова би биле пари за практично ништо, а со тоа и пристоен договор за вклучените американски фирми. Бизнисите избрани за поддршка од администрацијата на Трамп, исто така, ќе имаат надзор на демократите кои веројатно ќе ја преземат контролата на Претставничкиот дом на Конгресот во 2027 година, што би им овозможило да истражат како се избрани тие компании.

Оваа замена на сопственост би можела да создаде дополнителни проблеми за Европа. Ако американската компанија продаде, локалните елити кои се против гасоводот би можеле да ги добијат правата. Руските субјекти исто така би можеле да дадат понуда. Во секој случај, во мај администрацијата изјави дека и корупцијата и зависноста од руските енергетски интереси се „стратешка ранливост“ во регионот, која гасоводот има за цел да ја реши. Истата администрација, која се стреми кон „директен поврат за американските компании“, може да го насочи регионот подлабоко во таа ранливост.

Србија: Сигнал за иднината

БиХ може да биде само загревање. Во Србија, рафинеријата за нафта НИС – најпрофитабилната компанија во Србија, која е во сопственост на руски субјекти – е под американски санкции од октомври 2024 година, кога служев во американската влада.

Во времето кога ја напуштив функцијата во јануари 2025 година, траекторијата на рафинеријата изгледаше јасна: САД ќе ги олабават санкциите, но само за да олеснат продажба на прифатливи, неруски сопственици. Русите ќе бидат платени за своите акции. Во меѓувреме, рафинеријата, која е клучна за снабдувањето со нафта низ целиот регион, ќе може да работи.

Како што ми е сведок Бог, мислев дека републиканците ќе знаат како да управуваат со продажбата на рафинерија за нафта.

Наместо тоа, администрацијата на Трамп постојано оди цик-цак. Ги олабави, а потоа ги спроведе санкциите врз НИС, загрозувајќи ги снабдувањето со нафта низ целиот регион, и конечно во декември 2025 година се согласи да ѝ дозволи на унгарската државна нафтена компанија, МОЛ, да преговара за рафинеријата. Во тоа време, ова ќе ѝ овозможеше на тогашната пријателски настроена унгарска влада да го купи имотот. Оваа администрација го обнови своето одобрение со издавање нова лиценца кратко пред унгарските избори. МОЛ сè уште има намера самиот да ја управува рафинеријата, но продажбата не е одобрена ниту од Русија ниту од американската администрација.

Она што администрацијата ќе го направи во врска со НИС може да ни каже нешто за преостанатите две години на власт. Може да го поддржи МОЛ, сега поврзана со унгарската антикорупциска, проевропска влада; да поддржи квалификуван, прозападен конзорциум да ја купи НИС доколку се најде таков; или да им дозволи на Русите да ја задржат рафинеријата. Оваа последна опција би сугерирала дека администрацијата продолжува да верува дека комерцијалните договори меѓу САД и Русија се можни (што би можело да биде злокобно за Украина).

Или администрацијата би можела да бара купувач од САД. Ова би бил доказ за нејзината нова политика на „директен поврат“ во акција; односно, грижа за поддржувачите на администрацијата. Таквиот избор би наговестил бучен, самостоен период до крајот на овој мандат во јануари 2029 година. Ако американски купувач на НИС сака брзо да продаде, многу е веројатно дека руските понудувачи ќе се обидат да влезат во играта.

Стекнување европски вета

Основниот предизвик за Европа е да добие вето на комерцијалните договори што ја мотивираат политиката на САД. Европејците потоа можат да бараат разумно решение на фронтот на управувањето со БиХ.

Во БиХ, најдобрата опција за Европа е да има овластен висок претставник со мандат да избегнува коруптивни или нетранспарентни зделки за државен имот или критична инфраструктура како што е „Јужната интерконекција“.

Прашањето е помалку во тоа кој е високиот претставник – иако лице од голема држава или со политичко потекло би можело да помогне – туку во тоа каков е мандатот за имотните прашања.

Осигурувањето на согласност од САД за овластен висок претставник ќе бара тешка дискусија на политичко ниво. Ова може да значи дека Франција ќе ја преземе водечката улога, со оглед на личното вклучување на претседателот Емануел Макрон во ова прашање. Веројатно ќе резултира со невкусен договор каде што САД ќе добијат дел од она што го сакаат, можеби вклучувајќи договори за да им се дозволи на американските клиентски актери во БиХ да учествуваат на есенските избори во Босна, како и одобрение за одреден број комерцијални зделки поврзани со државен имот. Европа би го заштитила мировниот договор и би вклучила одредби дека ниту европските ниту босанските државни субјекти нема да платат надомест ако комерцијалните зделки се распаднат. Европејците можат да посочат на фактот дека комерцијалните зделки имаат потреба од европски пазари, а можеби и инвестиции. Тие исто така можат да посочат дека САД не можат целосно да се оддалечат од мировните структури без да го изгубат својот глас во нив.

Во Србија, ЕУ има едноставен пат напред: да ги искористи своите овластувања за санкции за да побара пренос на НИС на купувач што го смета за прифатлив.

ЕУ го назначи најголемиот акционер на рафинеријата во 2022 година, но се воздржа од наредба за пренос на сопственоста. Европската комисија би можела да го преземе тој чекор по сопствено овластување сега. Какви и да се нејзините првични причини за неактивност, тие веќе не важат. Неуспехот да се искористи овластувањето ја замолчува Европа за она што може да биде најважниот дел од енергетската инфраструктура во регионот.

ЕУ би можела да ја зајакне својата понуда со поддршка на конзорциум предводен од Европа за купување на рафинеријата. Исто така, би можела да вклучи барања за проевропска сопственост на НИС во своите различни алатки за интегрирање на Србија во единствениот пазар и во разни европски секторски аранжмани за енергија и транспорт.

Мало враќање

Логиката на американската политика да бара „краткорочни, мерливи“ враќања за американските компании укажува во еден правец – кон слабеење на меѓународните институции кои обезбедуваат мир во БиХ повеќе од 30 години.

Парите што произлегуваат од овие договори се чинат премногу мали за да го загрозат мирот. Но, моќта и парите ќе течат кон луѓе кои напредуваат на маргините на владеењето на правото. Ова се сивите зони изградени од војните во 1990-те и кои – без инфраструктурата на Дејтон и интересот на ЕУ – се од типот што премногу често се враќаат во конфликт.

Вака ќе се распадне мирот во ерата на Трамп. Дури и оние кои не го следат Балканот треба внимателно да разгледаат што се случува таму. Изборите направени од администрацијата во поддршка на парите-за-неколкумина би можеле да покажат како ќе дејствува во последните години од администрацијата на Трамп, во Газа, Украина, Иран, Јужен Кавказ и низ целиот свет.

Европејците можат да го променат ова и имаат опции да го сторат тоа.

(Џим О’Брајан учествуваше за Дејтонскиот мировен договор, бил претседателски пратеник на САД за регионот неколку години по Дејтон и помошник-секретар за Европа во администрацијата на Бајден. Текстот е објавен во Европскиот совет за надворешни работи.)