Радев ја претвори Бугарија во ничија земја и сива зона

Го гледам негодувањето кај многу луѓе, кои праведно го оценуваат меѓународното однесување на Румен Радев како спротивно на основните национални интереси на Бугарија. Отсуството од работата на „Коалицијата на волните“ во Париз, отсуство од таканаречената „антиракетена коалиција“ – под изговор дека „прашањата поврзани со колективната безбедност на Бугарија се решаваат во рамките на НАТО и Европската унија“… Тоа е кажано врз основа на целосното отсуство на Бугарија од дебатите и одлуките на индустрискиот форум и другите иницијативи на состанокот на НАТО во Анкара. Радев го квалификува ова како „активно присуство“.

Се согласувам за едно – во секоја таква пригода треба да се заѕвони ѕвоното – опасност за бугарскиот национален интерес! Јавно, гласно, континуирано! Но без изненадување и – уште повеќе – без скршено срце.

Радев беше избран да ја извлече Бугарија од форматите за безбедносно партнерство на Европа и Атлантската заедница. Неговата улога беше дефинирана како цел уште во 2016 година, но особено денес, кога тој ја има целата извршна власт: претворање на Бугарија во „ничија земја“ – „сива зона“ по линијата на поделба помеѓу европската и атлантската одбранбена заедница и силите на авторитарната коалиција на Исток. Ова е првата цел – неутрализација на Бугарија.

Политичките кругови околу Радев промовираат неутрализација уште од 1990-те, кога се бореа против членството на Бугарија во НАТО. После тоа, тие беа принудени со празни зборови да оддадат почит на атлантската припадност на нашата земја, но да ја саботираат секоја акција што може да доведе до нејзина вистинска интеграција во атлантската заедница – нови политики, ново оружје, нови концепти за национална и регионална безбедност.

Изборот на Радев за премиер е по волја на 1,5 милиони Бугари – од кои било причини. Затоа, денес оние што не успеаја во својот „неутрализам“ во 1990-те слават и ќе слават победа по победа – Радев ќе им ги обезбеди. Неутрализацијата на Бугарија како сив блок „антиматерија“ на периферијата на европската безбедност е првата цел поставена како стратешка задача на „стратегот Радев“.

Втората цел природно ќе дојде малку подоцна – откинување на Бугарија од европската безбедност и атлантската заедница и нејзино враќање во евроазиското јадро, ако ова јадро сè уште постои во каква било пристојна форма дотогаш. Постои само еден начин да се спречи ова – да се изгради моќна граѓанска и политичка опозиција на неоевроазискиот државен удар во бугарската политика на дневна основа.

Ние го избравме – ќе мора да го трпиме. Од нас зависи колку долго и со каква штета на нашиот национален интерес и нашето национално достоинство. За нас работи фактот дека новиот „човек од слама“ кој е донесен на власт во Софија прави грешка по грешка секој ден. Нема ден без грешка! Но, не очекувајте да си замине како резултат на оваа тешка серија грешки – некој мора да го испрати до врата… Нема никој друг – освен ние самите.

(Огњан Минчев е познат бугарски политиколог)