Путин ја сака својата најлоша опција во Украина

Доколку рускиот претседател Владимир Путин даде јасна проценка на состојбата на неговата војна со Украина, тој би побарал прекин на огнот. Но, очигледно не му е бистра главата, бидејќи сите знаци укажуваат дека тој се стреми кон некаков вид ескалација. Ако навистина се одлучи за таков курс, тој ќе ја влоши ситуацијата за сите, но првенствено за себе.

Од неговата средба во август 2025 година со американскиот претседател Доналд Трамп во Енкориџ, Путин се обидува да ги убеди Соединетите Држави да го принудат украинскиот претседател Володимир Зеленски на договор со кој Русија би ја задржала контролата врз областите што веќе ги украла – нешто помалку од 20% од територијата на Украина – како и предавањето на делот од регионот Донецк што Украина сè уште го држи.

Вреди да се запомни дека пред состанокот во Енкориџ, Трамп ја имаше поддршката и од Украина и од Европејците во барањето за итен прекин на огнот. Но, откако разговараше со Путин, тој одеднаш се откажа од својата потрага по прекин на огнот и наместо тоа го прифати барањето на Путин за Донецк. Европејците природно побрзаа да го заштитат Зеленски од притисокот што Путин и Трамп ќе се обидат да го извршат врз него, а политичките разговори за прекин на борбите заглавија. Трамп – повторно навреден од Путин – беше тој што ја продолжи војната.

Договорната област нема никаква економска важност, но е важна за одбраната на Украина и носи симболична тежина за Путин, кој го промени рускиот устав во 2022 година за да го прогласи Донецк за дел од Русија. Идејата дека Украина ќе ја предаде својата позиција затоа е непредвидлива.

Во текот на изминатата година и пол, руската војска претрпе постепено губење на капацитетите, што се рефлектира во опаѓањето на квалитетот на руските трупи, додека технолошките капацитети на Украина на бојното поле значително се подобрија. Како резултат на тоа, фронтовската линија стана „зона на смртта“ која едвај се движи.

Секако, Путин сè уште се чини дека верува оти неговите сили можат да ја преземат целосната контрола врз Донецк, а неговите генерали сè уште се плашат од последиците ако му кажат дека тоа не може да се направи. Но, шансите се дефинитивно против него. Исто така, Путин верува дека ударот врз центрите за цивилно население и критичната инфраструктура може да ја принуди Украина да се покори. Но, иако тој несомнено нанесува голема болка, самото воздушно бомбардирање никогаш не добило војна, и тоа нема да се промени во Украина.

Во текот на изминатите неколку месеци, Украина ги прошири своите напади со беспилотни летала со среден и долг дострел во Русија, каде што онеспособи значителен дел од капацитетот на рафинеријата и предизвика политички болна криза со гориво низ цела Русија. Украина само ќе продолжи да ги интензивира овие напади.

Но, вистинскиот пресвртник може да биде обидот на Украина да ги прекине синџирите на снабдување што го поврзуваат Крим со Русија. Украинците непрестајно напаѓаат товарни камиони што патуваат низ окупираниот копнен коридор во источна Украина, мостот и фериботите што го преминуваат Керченскиот теснец и бродовите што се обидуваат да испорачаат залихи преку Азовското Море. Оваа кампања веќе ги искомплицира работите за Кремљ и може да се покаже како политички катастрофална ако руската контрола врз Крим стане сериозно оспорена. Во тој момент, дури и замрзнувањето на конфликтот во постојната „зона на смртта“ можеби повеќе нема да биде опција.

Освен Путин, тешко дека некој во Русија би се грижел длабоко за делот од Донецк што сега го блокира политичкиот процес. Но, многумина – правилно или погрешно – се грижат за Крим. Всушност, токму заземањето на земјиштето на полуостровот од страна на Путин во март 2014 година ја зголеми неговата популарност и ја постави основата за неговата целосна инвазија во 2022 година.

Сепак, целта на инвазијата во 2022 година – воено и политички покорување на цела Украина – е недостижна, што значи дека Путин веќе не успеа. Дали неговото држење на власт може да издржи прекин на огнот во кој тој ќе го признае овој исход е отворено прашање. Но, тој речиси сигурно не може да преживее сценарио во кое ќе ја изгуби контролата врз Крим.

Затоа Путин, ако е рационален, би го заборавил Енкориџ и би прифатил прекин на огнот сега. Ако продолжи по својот сегашен пат, малку е веројатно дека ќе го добие делот од Донецк што го сака, но многу е веројатно дека ќе го изгуби контролата врз Крим. Освен тоа, анкетите на јавното мислење сугерираат дека големо мнозинство Руси го поддржуваат прекинот на војната.

Прекинот на огнот сигурно би го завршил конфликтот. Трајно политичко решение би се очекувало далеку во иднина. Но, барем би го донело конфликтот во политичката сфера, би поттикнало промени и во Русија и во Украина и би овозможило дипломатија со вклучување на повеќе надворешни актери. За жал, Путин се чини решен да остане на својот сегашен курс до работ на карпата.

(Карл Билт е поранешен премиер и министер за надворешни работи на Шведска. Тексртот е дел од мрежата на „Проект синдикејт“.)